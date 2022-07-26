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    杜絕網售陷阱、動物用藥 新北動保處攜手業者通報下架

    動保處與電商平台開會討論非法販售問題。（新北市動物保護防疫處提供）

    動保處與電商平台開會討論非法販售問題。（新北市動物保護防疫處提供）

    2022/07/26 12:55

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市動物保護防疫處（簡稱動保處）今年在電商平台查獲違法販售2件山豬組、52件動物用藥品，並且進行開罰，為了杜絕相關案件，近期邀集電商平台開會，除了禁止陷阱、藥品上架之外，接獲通報會在24小時內下架，嚴重者會祭出賣家停權處分。

    動保處表示，網路上常見民眾違法刊載販售「獸鋏或獸夾、捕鼠鋏或捕鼠夾、山豬吊」等陷阱，以及「日本黃藥、日本黃粉、上野黃藥、犬心寶、蚤不到、全能狗、全能貓、寵愛、一錠除、吉樂帶」等動物用藥品，甚至有犀牛角、象牙印章、猴子頭等保育類野生動物產製品，這都屬於違法刊載。

    為此，動保處提供常見刊載關鍵字給平台主動搜尋，發現違法商品應自主下架，並要求電商業者將關鍵字列為禁止上架商品。

    MoMo購物平台及露天拍賣表示，如果接獲動保處通報違法販售商品，最快可在24小時內完成下架，違法販售情節重大者MoMo平台會與賣家進行解約，露天拍賣則以停權處分，禁止民眾販售。

    PChome商店街市集及蝦皮公司則表示，違規商品會在3至5日工作日內完成下架，對於情節重大賣家也會以停權處分。

    動保處提醒，常見的山豬吊或獸鋏造成動物受傷，嚴重者導致肢體殘缺甚至死亡，人員誤踩也會受傷，因此新北市動物保護自治條例更首創全國禁止販售違規陷阱，違者可處最高7萬5000元罰鍰。

    另外，販售動物用藥或寵物食品宣稱療效也屬違法行為，無論是否領有動物用藥品販賣許可證，動物用藥品均不得於網路平台上進行販售，違反者依據動物用藥品管理法可處最高45萬元罰鍰。

    動保處巡查清除獸鋏與山豬吊。（新北市動物保護防疫處提供）

    動保處巡查清除獸鋏與山豬吊。（新北市動物保護防疫處提供）

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