謠言終結站》硬幣刮手指可防心肌梗塞？ 醫師：無醫學根據

網傳可靠按摩左手中指、小指與掌心來預防心肌梗塞，但醫師指出此作法並無醫學根據。若真的發生心肌梗塞，請第一時間送醫急救。（擷取自MyGoPen）

2022/07/25 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則消息，其內容宣稱用硬幣按摩左手中指、小指與掌心生命線三處，就能預防心肌梗塞發生。查核平台查證後，發現該消息早在2019年就已在網路上流傳，同時指出此作法並無醫學根據。

根據查核平台《MyGoPen》的報告，用「硬幣按摩手指以預防心肌梗塞」的網路影片，最近被加上帳號浮水印在短影音平台抖音（TikTok）上再度流傳。在搜尋臉書（Facebook）之後，則找到未加浮水印的影片，發布日期是2019年7月28日，目前已有超過2.4萬次的分享。

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查核平台詢問明華馬光中醫診所鄭鴻強醫師，求證網路消息的正確性。鄭鴻強表示，網路消息的作法並無醫學根據。若要預防中風，則可以安排定期檢查。而胸悶或呼吸變急促，都有可能是心肌梗塞的前兆。另外，在中醫理論上，手指末端上有「十宣穴」，中風病人可透過十宣穴放血來降低腦壓救命。

查核平台也詢問了高雄市立中醫醫院黃宏庭醫師，黃宏庭指出，中指與小指為心包經與心經的原穴，而掌心的穴位則是心包經的勞宮穴，按摩以上穴道可以減輕胸悶的症狀。不過若是心肌梗塞，還是要第一時間送急診比較好。如果在救護車上患者還保持清醒，則可以自己按摩以上穴道來減緩胸痛。

另外，查核平台也回溯過去有按壓合谷穴、內關穴能預防腦中風的網路傳言。台南市立醫院中醫部曾千芸醫師表示，按摩這2個穴道確實對預防腦中風有幫助，不過腦中風與個人生活型態相關，並非單一原因所致。如果民眾本來已罹患高血壓、高血脂等代謝性疾病，或者有肥胖、無運動習慣、抽菸喝酒等情況，只靠按摩穴道無法降低罹患腦中風的機率。

綜合以上查核結果，網路消息宣稱按摩左手中指、小指與掌心等部位能預防心肌梗塞，並無醫學證據。不過按摩以上穴道，確實有減緩胸悶的效果。而罹患腦中風與個人綜合生活型態有關，按摩穴道的保健成效有限。

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