高雄氣象站新厝啟用 鄭明典：厝邊隔壁有閒來坐

高雄氣象局新建辦公室今正式啟用。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/25 19:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕中央氣象局今舉行高雄氣象站新建辦公室啟用典禮，中央氣象局長鄭明典表示，新站除為高雄地區日常生活、防減災、農漁業發展及環境教育提供更好氣象服務，也歡迎機關團體、學校或個人預約參觀，「厝邊隔壁，有閒來坐」。

高雄氣象站啟用典禮今由氣象局長鄭明典主持，立委林岱樺、高市副秘書長王啟川、地方仕紳及人士共同見證。

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鄭明典指出，高雄地區最早於西元1885年，在高雄港海關燈塔開啟氣象觀測迭經搬遷，於1973年配合高雄港建設與漁業氣象服務需求，遷移至前鎮漁港。

近年因前鎮漁港週遭日益繁榮，附近新建物林立，逐漸影響氣象觀測品質，同時也為適應氣候變遷下、災害天氣頻傳趨勢，為提供高雄地區更好的氣象預報、觀測資料與更優的環境教育等服務，規劃搬遷高雄氣象站至合宜地點。

後續配合行政院農委會「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，搬遷至後勁溪旁的楠梓區都會公園，新建辦公室於去年5月動土，今年6月竣工；在此特別感謝交通部、農委會、高雄市政府、內政部營建署高雄都會公園及地方相關人士支持與協助。

鄭明典表示，高雄氣象站未來將與高雄都會公園管理站攜手推動環境教育，透過風力塔與觀測坪、深井式地震儀與強震儀、海上氣象浮標與浮球等設備，讓參觀民眾了解如何蒐集3度空間海陸的氣象資料。

同時經由設置於大廳內之地球展示系統等設備，讓民眾得以衛星的視角觀察多樣化的地球科學，推廣氣象、地震、海象、太空及天文等科普知識；非常歡迎機關團體、學校或個人預約參觀，也歡迎「厝邊隔壁，有閒來坐」。

高雄氣象局新建辦公室今啟用，氣象局長鄭明典說明搬遷過程。（記者王榮祥翻攝）

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