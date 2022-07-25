最佳觀光代言人！ 台南第5度聘任一青妙為親善大使
2022/07/25 19:12
〔記者王姝琇／台南報導〕台日混血作家一青妙獲南市府第5度聘任為親善大使，今（25）日由市長黃偉哲親頒親善大使續任聘書，感謝她對於台南無私的支持；觀旅局長郭貞慧也致贈一青妙印有台南觀光吉祥物魚頭君摺扇，盼永續台日友誼。 一青妙表示，待疫情解封後，將以主題式的深度旅遊，向日本人介紹台南的美好。
黃偉哲表示，很高興親自頒發親善大使聘書給一青妙，回顧過去市府與一青妙的合作，可見到其在著作、個人社群網站等場域持續為台南發聲，透過親善大使角色，促進台南與日本之間觀光、人文藝術等層面的交流，也歡迎一青妙回「家」。
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郭貞慧表示，前來台南旅遊的外籍人士中，日本人占逾3成，因此如何吸引日人到台南，成為市府重要的工作；回顧過往，一青妙對推廣台南觀光貢獻良多，期待在與一青妙第5度合作之下，在國境開放之際能順利對日推廣疫後台南國際觀光。
郭貞慧也提及，一青妙曾自主出版台南專書，包括《我的台南：一青妙的府城紀行》、《什麼時候去台南？》，還曾邀集日本團隊前來台南拍攝自傳性電影《媽媽，晚餐吃什麼？》，也擔任過紅椅頭觀光俱樂部「消除疲勞之旅」講座主講人。而她參演的舞台劇《時光の手箱》巡演最終站，將於8月5至7日在台南文化中心演藝廳公演，也誠摯邀請民眾一起觀賞。