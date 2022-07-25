最佳觀光代言人！ 台南第5度聘任一青妙為親善大使

台南市長黃偉哲（左）親自頒發親善大使續任聘書予一青妙。（記者王姝琇攝）

2022/07/25 19:12

〔記者王姝琇／台南報導〕台日混血作家一青妙獲南市府第5度聘任為親善大使，今（25）日由市長黃偉哲親頒親善大使續任聘書，感謝她對於台南無私的支持；觀旅局長郭貞慧也致贈一青妙印有台南觀光吉祥物魚頭君摺扇，盼永續台日友誼。 一青妙表示，待疫情解封後，將以主題式的深度旅遊，向日本人介紹台南的美好。

黃偉哲表示，很高興親自頒發親善大使聘書給一青妙，回顧過去市府與一青妙的合作，可見到其在著作、個人社群網站等場域持續為台南發聲，透過親善大使角色，促進台南與日本之間觀光、人文藝術等層面的交流，也歡迎一青妙回「家」。

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郭貞慧表示，前來台南旅遊的外籍人士中，日本人占逾3成，因此如何吸引日人到台南，成為市府重要的工作；回顧過往，一青妙對推廣台南觀光貢獻良多，期待在與一青妙第5度合作之下，在國境開放之際能順利對日推廣疫後台南國際觀光。

郭貞慧也提及，一青妙曾自主出版台南專書，包括《我的台南：一青妙的府城紀行》、《什麼時候去台南？》，還曾邀集日本團隊前來台南拍攝自傳性電影《媽媽，晚餐吃什麼？》，也擔任過紅椅頭觀光俱樂部「消除疲勞之旅」講座主講人。而她參演的舞台劇《時光の手箱》巡演最終站，將於8月5至7日在台南文化中心演藝廳公演，也誠摯邀請民眾一起觀賞。

南市觀旅局長郭貞慧（左1）致贈一青妙（右1）印有台南觀光吉祥物魚頭君的摺扇。（記者王姝琇攝）

台南市政府觀光旅遊局今天在福爾摩沙遊艇酒店舉辦台南親善大使一青妙聘任暨舞台劇《時光の手箱》台南公演宣傳記者會。（記者王姝琇攝）

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