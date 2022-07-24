體驗農家樂 台中大里孩童學農夫插秧

孩童透過與泥土、稻苗的接觸，感受人與土地的親密關係，體驗農夫刻苦耐勞的精神。（記者林旻臻翻攝）

2022/07/24 20:11

〔記者林旻臻／台中報導〕為了讓孩子學會「當知盤中飧，粒粒皆辛苦」，台中市大里區農會今日上午在西湖市民農園旁農田舉辦食農教育「親子插秧趣」活動，讓大人與孩童一起下田插秧，體會土地的活力及農夫的辛苦，學習珍惜食物、愛護土地，也創造親子間有共同生活經驗的回憶。

農家子弟出身的農業局局長蔡精強，與大里區長鄭正忠、農會總幹事賴東陽及常務監事賴樹清等人帶領民眾71人，在插秧前先進行「拜田頭」祭天儀式，敬備水果、酒禮及金銀玉帛，以最虔敬的心焚香祈禱，向天公、土地公伯等眾神宣告，大家會用心照顧秧苗並祈求風調雨順平安豐收。

請繼續往下閱讀...

在青農鄒冠民、鄒雲翔、林佑俊、農會推廣人員等的帶領下，大、小朋友脫下鞋子、挽起衣袖、捲起褲管，彎下腰將手中的秧苗插入水田中，動作慢又歪歪扭扭的當起了小農夫，透過與泥土、稻苗的接觸，感受人與土地的親密關係，體驗農夫刻苦耐勞的精神。

大里區農會表示，近年來農會積極推廣食農教育，強調「親手做」的體驗教育，因此藉由舉辦插秧活動，讓孩童們放下手機，回歸樸實。為了以最原始，最傳統的方式體驗年長者在過去的耕種方式；大里農會在活動中規劃一系列種稻作業組教學活動，由農耕老師從示範中解說翻土、選種、育苗到插秧、除草、施肥、收割等稻米栽培過程，體驗真實的農耕生活及對自然友善的耕作。

孩童透過與泥土、稻苗的接觸，感受人與土地的親密關係，體驗農夫刻苦耐勞的精神。（記者林旻臻翻攝）

農業局局長蔡精強與大里區長鄭正忠、農會總幹事賴東陽及常務監事賴樹清等人在插秧前先進行「拜田頭」祭天儀式。（記者林旻臻翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法