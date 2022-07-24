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    蘭陽技術學院將熄燈 72歲老校友揪學長姊向母校說再見

    蘭陽技術學院將在8月1日熄燈，校友會邀請校友穿校服7月31日回母校唱校歌。（圖由蘭院校友會提供）

    蘭陽技術學院將在8月1日熄燈，校友會邀請校友穿校服7月31日回母校唱校歌。（圖由蘭院校友會提供）

    2022/07/24 15:33

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕有56年歷史的宜蘭縣私立蘭陽技術學院（簡稱蘭院），將在8月1日熄燈，校友會訂於7月31日舉辦「再聚首！作伙唱校歌」，許多校友訂做復刻版校服、練唱校歌，準備重返蘭院向母校說再見。

    活動曝光後引起校友熱烈回響，其中蘭院前身復興工專第4屆畢業生，今年72歲的林姓校友，向校友會表達出席意願，並找他的學長姊一起參與盛會。

    另外有些校友想要參加，卻找不到以前所穿的校服，蘭院校友會理事長吳明福回說，隨著年紀增長逐漸發福，即使找到可能已經穿不下，建議他們買件白襯衫，再繡上校名、姓名，作為復刻版校服，留下永恆的紀念。

    吳明福說，蘭院6年前辦理50週年校慶時，他與眾多校友訂做復刻版校服出席慶祝大會，31日要穿著這件復刻版服裝回母校，當天活動不用報名，免費用，開放自由參加。

    校歌方面，分成復興工專及蘭院技術學院2種版本，校友會挑選復興工專時期校歌大合唱，有意出席的老校友開始練唱，「太平洋濱 碧波萬頃。復興山前 毓秀鍾靈....」。

    蘭陽技術學院前身是復興工專，2001年改制為技術學院，受到少子化等因素衝擊，111學年度停辦，校友會將在7月31日下午2點到4點辦理「再聚首！作伙唱校歌」，3點半在校門口唱校歌，邀請校友穿著校服返校，為青春歲月留下記憶。

    蘭院校友會理事長吳明福有一套復刻版校服。（記者江志雄攝）

    蘭院校友會理事長吳明福有一套復刻版校服。（記者江志雄攝）

    有56年歷史的蘭陽技術學院即將走入歷史。（記者江志雄攝）

    有56年歷史的蘭陽技術學院即將走入歷史。（記者江志雄攝）

    蘭院校友會發起的「再聚首！作伙唱校歌」，將在7月31日下午2點到4點舉行。（圖由蘭院校友會提供）

    蘭院校友會發起的「再聚首！作伙唱校歌」，將在7月31日下午2點到4點舉行。（圖由蘭院校友會提供）

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