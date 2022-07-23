夏日兒童劇場來了！ 首波兒童劇團五股夏綠地登場

侯友宜出席活動與小朋友同樂。（記者周湘芸攝）

2022/07/23 22:31

〔記者周湘芸／新北報導〕五股夏日兒童劇場今天晚間於五股夏綠地（五股心環原公園），邀請「如果兒童劇團」展演，還有哈密瓜哥哥及芋泥姊姊一同炒熱氣氛。新北市長侯友宜出席活動表示，五股垃圾山在市府努力下翻轉為五股夏綠地，成為孩子歡樂、長者休憩的地方。

侯友宜今出席活動與小朋友同樂，他表示，昔日五股垃圾山廢棄物違規棄置、違章工廠林立，成為當地治安、環安死角，在市府2年努力下已翻轉為五股夏綠地，可以在此辦理各類活動，成為孩子歡樂、長者休憩的地方，市府將與在地廠家持續合作永續經營，打造綠色創意園區，讓大家看見新北市的蛻變。

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五股區公所指出，五股夏日兒童劇場首場於「五股心環原公園」舉辦，由「如果兒童劇團」帶來劇目《小熊愛地球》，劇情描述原本生活於草木茂盛森林的動物們，有一天面臨生活環境被破壞，呼應五股垃圾山轉變為夏綠地的過程，傳達「珍愛地球，保護環境」的意義。

五股區長洪崇璉表示，五股夏日兒童劇場下場活動8月20日下午4點半於芳洲公園舉辦，不僅有《宇宙馬戲團》，還有漢堡神槌、釣水球及充氣飛鏢等三項童趣遊戲，前四百人還可領取紓壓球及摸彩券。

侯友宜出席活動與民眾互動。（記者周湘芸攝）

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