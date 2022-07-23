為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東＋261！縣府籲6個月至5歲幼童儘早完成疫苗接種

    衛生局呼籲家中6個月至5歲幼童儘早完成疫苗接種，建立幼兒免疫力，降低染疫後造成MIS-C風險 。（記者陳賢義攝）

    衛生局呼籲家中6個月至5歲幼童儘早完成疫苗接種，建立幼兒免疫力，降低染疫後造成MIS-C風險 。（記者陳賢義攝）

    2022/07/23 17:20

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今新增261位確診者，236人戶籍或居住地分在台東、25人為外縣市醫院通報，累計確診個案39516人、居隔者1031人；衛生局表示，台東昨6個月至5歲幼童莫德納疫苗接種共83人，今早台東馬偕醫院開設疫苗接種專診80個名額也僅46人前往接種，呼籲家中6個月至5歲幼童儘早完成疫苗接種，建立幼兒免疫力，降低染疫後造成MIS-C風險 。

    衛生局表示，目前台東確診者分流收治截至22日下午4點為止，住院收治人數為34人、加強版集中檢疫所為18人、居家照護現管人數有1647人。今日一養護機構監測期滿結案，總計縣內仍有8養護、4監所群聚事件監控中，本日共新增16例確診個案。

    衛生局表示，依中央統計目前全國兒童重症0到5歲屬於致重症高風險對象，建議家中幼兒儘早完成疫苗接種，不但可先建立幼兒免疫力也可降低染疫後造成MIS-C（多系統炎症徵候群）風險，完整接種疫苗增加你我保護力。相關新冠疫苗合約院所接種資訊請上台東縣衛生局官網查詢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市+2287！幼兒園8/1開學 家長急帶孩子接種
    2022/07/23 17:14

    高市+2287！幼兒園8/1開學 家長急帶孩子接種
    成人搶打BNT家長傻眼 莊人祥：已保留29萬劑青少年追加劑
    2022/07/23 16:51

    成人搶打BNT家長傻眼 莊人祥：已保留29萬劑青少年追加劑

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    中重症+171 增5例兒童MIS-C均無慢性病
    2022/07/23 14:53

    中重症+171 增5例兒童MIS-C均無慢性病
    桃市+2303 衛生局提醒民眾注意幼童接種疫苗後狀況
    2022/07/23 14:44

    桃市+2303 衛生局提醒民眾注意幼童接種疫苗後狀況

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    新竹縣+637 65歲以上民眾7月底前打疫苗送禮券和快篩
    2022/07/23 14:41

    新竹縣+637 65歲以上民眾7月底前打疫苗送禮券和快篩
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播