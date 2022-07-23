台東＋261！縣府籲6個月至5歲幼童儘早完成疫苗接種

衛生局呼籲家中6個月至5歲幼童儘早完成疫苗接種，建立幼兒免疫力，降低染疫後造成MIS-C風險 。（記者陳賢義攝）

2022/07/23 17:20

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今新增261位確診者，236人戶籍或居住地分在台東、25人為外縣市醫院通報，累計確診個案39516人、居隔者1031人；衛生局表示，台東昨6個月至5歲幼童莫德納疫苗接種共83人，今早台東馬偕醫院開設疫苗接種專診80個名額也僅46人前往接種，呼籲家中6個月至5歲幼童儘早完成疫苗接種，建立幼兒免疫力，降低染疫後造成MIS-C風險 。

衛生局表示，目前台東確診者分流收治截至22日下午4點為止，住院收治人數為34人、加強版集中檢疫所為18人、居家照護現管人數有1647人。今日一養護機構監測期滿結案，總計縣內仍有8養護、4監所群聚事件監控中，本日共新增16例確診個案。

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衛生局表示，依中央統計目前全國兒童重症0到5歲屬於致重症高風險對象，建議家中幼兒儘早完成疫苗接種，不但可先建立幼兒免疫力也可降低染疫後造成MIS-C（多系統炎症徵候群）風險，完整接種疫苗增加你我保護力。相關新冠疫苗合約院所接種資訊請上台東縣衛生局官網查詢。

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