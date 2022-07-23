盧秀燕腳傷現身宣傳台中購物節 將邀林美秀當代言人

盧秀燕腳傷後為購物節熱身活動現身，宣佈購物節創意提案徵選活動起跑。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/23 17:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節今年將邁入第4年，市長盧秀燕今天為購物節展開熱身，宣佈購物節創意提案徵選活動起跑，「台中購物節 等你來秀」總獎金110萬元，徵件提案前10名每名將獲得10萬元台中購物金，首獎再加碼10萬元，用創意讓台中購物節幫你買單，今年同時也找來國民媽媽林美秀擔任評審及購物節代言人。

盧秀燕腳傷後請假2、3天後，今天首度為購物節熱身活動「台中購物節 等你來秀」現身宣傳，向市民徵求好點子，由市府舉辦創意提案徵選活動，她強調購物節辦得一年比一年好，也是全民的購物節，希望提出好點子更吸睛，成效不要比去年差，向民眾喊話只要你敢秀都歡迎來投稿，決賽將請最會秀的林美秀擔任評審。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕也說，這波疫情讓所有商家重挫，市府團隊拚經濟，除今年5月市府公布「e79振興方案」，台中購物節可望率全體市民衝買氣、衝人氣。

她說，台中購物節自2019年舉辦以來，每年買氣呈翻倍成長，去年登錄消費總金額突破291億元、累積發票登錄達3295萬張、活動APP累積下載次數109萬次、活動聲量逾9.1萬筆，活動期間中央振興券台中兌領金額約80億元。

市府發佈中華經濟研究院研究報告指出，去年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約550億元、GDP創造效果平均為303.13億元及就業支持及創造效果平均為2萬1970人次/年，買氣創六都第一。

經發局長張峯源表示，活動為民眾以一張A4紙闡述自己對台中購物節的創作理念，再評選出前10強提案為優選，每名得獎者可獲得10萬元台中購物金，並進入8月21日決賽，之後將透過台中購物節臉書粉絲專頁直播，由海選出的前10強參賽者，每人3分鐘，透過可輔助影音、圖文的演講方式，闡述自己的創意理念，並藉由評審提問，與參賽者進行深入對話，讓每一位參賽者的創意能更全面展現給評審及觀賽民眾。

第4屆台中購物節預計在今年底11、12月舉行，確切活動日期會再宣布，今年活動將延續活動指標，串聯台中店家一同加入購物節，推出全方位的優惠促銷，且市府今年將研擬抽現金方案，刺激消費，如天天抽、週週抽、月月抽及加碼專屬抽；另因疫情持續延燒期間與程度不明，市府為照顧疫情受創下的在地商家、小商小販及餐飲旅宿業者，將特別規劃現金加碼抽，希糞有效刺激經濟、促進全方位產業消費。

台中購物節創意提案徵選活動起跑。（記者蔡淑媛攝）

台中購物節邀請林美秀擔任代言人，熱身活動「台中購物節 等你來秀」。（中市提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法