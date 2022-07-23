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    類熱浪發威 吳德榮：大台北地區可能挑戰40度

    中央氣象局指出，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，雙北等6縣市可能有38度的極度高溫，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣。示意圖。（資料照）

    中央氣象局指出，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，雙北等6縣市可能有38度的極度高溫，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣。示意圖。（資料照）

    2022/07/23 09:47

    〔即時新聞／綜合報導〕近日全台天氣炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮預估，今日各地中午前後紫外線達「危險級」，大台北地區有挑戰40度的可能，中央氣象局也發出高溫資訊。

    吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄表示，今（23日）晨觀測資料顯示，台灣附近晴朗無雲，無降水回波，各地無降雨。今天是24節氣中的大暑，中央氣象局指出，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，雙北等6縣市可能有38度的極度高溫，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣。

    昨日（22日）花蓮卓溪鄉以及玉里鎮，皆再創設站以來最高溫紀錄，新北市板橋區也以39.3度創下20年來最高溫紀錄。吳德榮說明，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，受熱帶大陸企團乾熱空氣影響，今日至下週一（23至25日）持續晴朗酷熱，今（22日）、明（23日）兩天「類熱浪」發威，氣溫將再推高，民眾應避免戶外活動，慎防「熱傷害」。

    下週二、三（26、27日）高溫逐日微降，但仍應注意防曬、防中暑，午後山區有零星雨；下週四、五（28、29日），「熱帶擾動」外圍水氣略接近，山區午後局部雷陣雨的機率逐日漸升，高溫略降，各地仍「晴朗炎熱」。

    中央氣象局指出，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，雙北等6縣市可能有38度的極度高溫，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣。（擷取自中央氣象局）

    中央氣象局指出，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，雙北等6縣市可能有38度的極度高溫，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣。（擷取自中央氣象局）

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