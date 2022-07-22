男友手機全是網美辣照 她樂觀看待…網友卻揭殘酷真相

原PO公開男友的精心收藏。（截自Dcard）

2022/07/22 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友發文公開男友手機相簿截圖，裡面大量IG網美辣照，她說，訝異的同時，卻沒有因此點燃怒火，反而開始仔細觀察男友這些「收藏」，甚至嘗試從中汲取教訓、鼓勵自己改變，希望自己能夠「更值得被愛」。不過，底下留言卻不怎麼看好她的樂觀心態。

原PO在「Dcard」發文貼出男友手機相簿截圖，一片網美清涼照看得她心裡一陣不安，雖然大方地說，「我也覺得這沒什麼，他要追誰是他的自由」，但原PO作為女朋友，也忍不住直呼，「心裡還是會怕怕的」。

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意外的是，原PO轉念一想，決定用開放樂觀的心態看待這件事，「我開始試著去了解這些網紅的生活，畢竟男友會存想必是有喜歡他們的某些特點」，去這些網美的個人主頁查看後，原PO發現這些網美的生活都過得非常充實，也因此產生新的體悟，期許自己能夠像她們一樣用心生活。

網友卻不看好原PO的積極態度，認為原PO想得太美好了，感嘆「怎麼可以這麼冷靜」，更有人點出這些截圖只有一個共通點：「絕對是為了看奶啦」、「男友純粹喜愛奶子而已，跟體驗生活無關～」，也有人給原PO忠告，「妳的自我價值感不需要建立在男友的喜好上」、「看多了會容貌焦慮」。

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