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    週六節氣「大暑」熱爆！ 高溫恐飆破38度

    週六是傳統二十四節氣的「大暑」，意味著這段時節天氣非常炎熱，外出請做好防曬準備，並多補充水分。（資料照）

    週六是傳統二十四節氣的「大暑」，意味著這段時節天氣非常炎熱，外出請做好防曬準備，並多補充水分。（資料照）

    2022/07/22 20:25

    〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日由於太平洋高壓勢力較強，各地依舊是多雲到晴且高溫炎熱的天氣，午後僅在山區有零星降雨；另外明天也是傳統二十四節氣的「大暑」，通常代表一整年中最熱的時期，建議外出要做好防曬準備，並多多補充水分。

    中央氣象局預報，在氣溫方面，各地高溫平均可以高達33至37度，全台各地容易出現局部地區36度以上的高溫，尤其桃園以北、宜蘭、台東、花蓮縱谷及屏東地區有38度以上極端高溫發生的機率，都會區在夜間也容易有29到31度的氣溫。

    天氣風險公司提醒，預計週末這兩天可能是今年最熱的時間點，非常有可能會打破高溫紀錄，因此建議減少戶外活動量，尤其是上午10點至下午4點這段時間。預期北部到下週高溫會稍稍下降1至2度，在36度左右，中部達34度，南部約33度。

    紫外線指數方面，半數地區達到紅色「過量級」，另外一半如基隆、新北、台北等縣市更是來到紫色「危險級」。

    空氣品質方面，23日受太平洋高壓影響，環境風場轉為西南風，全台各地高溫炎熱，垂直擴散條件仍佳，空氣品質多為良好等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週六全台各地容易出現局部地區36度以上的高溫，桃園以北等地區也有38度以上極端高溫發生的機率。（擷取自中央氣象局）

    週六全台各地容易出現局部地區36度以上的高溫，桃園以北等地區也有38度以上極端高溫發生的機率。（擷取自中央氣象局）

    各自紫外線指數都很強烈，不少縣市甚至達到「危險級」。（擷取自中央氣象局）

    各自紫外線指數都很強烈，不少縣市甚至達到「危險級」。（擷取自中央氣象局）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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