大暑明到來全台曬爆 戶外活動避免這時段

大暑明將到來，天氣風險公司建議，戶外活動應避免早上10點到下午4點時段。（資料照）

2022/07/22 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕大暑明將到來，天氣風險公司表示，今起到25日將是「晴朗炎熱」天氣，全台紫外線指數恐破表，幾乎各地高溫都有機會達38°C以上。雖然天氣適合出遊，但應減少戶外的活動，尤其避開早上10點到下午4點時段，並多喝水、防曬，預防熱傷害。

天氣風險公司粉絲頁提到，台灣上空的太平洋高壓中心還將停留4天，除了高壓的沉降增溫作用外，還有西風帶來的高溫空氣，今起至25日，平地「全天晴朗」且「高溫酷熱」，紫外線指數恐破表。

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氣象局針對幾乎全台灣都發布了橙色高溫燈號，代表氣溫有機會達38°C以上或有36°C以上氣溫持續3日以上，大台北、宜蘭、花蓮則是紅色高溫燈號，恐連續3天出現38°C的高溫。

天氣風險公司表示，雖然晴朗天氣適合出遊，但應盡可能避免戶外的活動，尤其是小孩、老人、戶外工作者這3大族群，須多加留意熱傷害的發生。

全台宛如烤番薯天氣將在26日逐漸緩解，天氣風險公司預測，太平洋高壓中心遠離後，將進入低壓內，風向也改為東南或偏東風，各地將有機會出現午後雷陣雨，屆時酷熱極端高溫有機會下降不少。

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