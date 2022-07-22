教甄正取被取消質疑「考場疏失」 花蓮縣府公布畫面：考生遲到

花蓮市國風國中7月14日的教師甄選報到處監視器，9點13分有拍到該考生（右下角已模糊處理）匆忙到報到處詢問的畫面。（花蓮縣教育處提供）

2022/07/22 16:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「明明就是考場疏失」！一名北部考生到花蓮報考教甄，本來在正取名單內卻被取消，他的友人今天（22日）上「靠北教甄」投訴，因考場流程疏失造成考試順序被往後挪，事後卻被檢舉「遲到」，正取資格也被取消。花蓮縣教育處今天公布現場監視器考生遲到畫面，代理處長翁書敏說，依簡章，「唱名3次不到」就是取消資格，不應再讓考生入場，這部分確有疏失，未來也會加強試務人員訓練。

花蓮國中小教師聯合甄試昨天公告錄取77人名單，其中，「偏遠地區國中地理科」正取1人，卻傳出錄取名單有疑慮，原本錄取的王姓考生被其他考生檢舉，「遲到」卻還能入內考試，還拿到正取第一，質疑「背景很特殊才有優待」？

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花蓮縣政府昨晚緊急撤銷原錄取名單，召開教師聯合甄選委員會討論確認後，公告新版正取備取名單，偏鄉國中地理科正取1人，由備一的蕭姓考生遞補正取，引發原正取考生不滿。花蓮縣府今天舉辦教甄分發，王姓考生上午由家人陪同到吉安國小分發現場表達不滿，也上「靠北教甄」貼文，指控花蓮縣府有考場疏失。

被取消資格的考生友人為他抱不平，在貼文指稱，「有誰會好不容易進複試、還搞到自己遲到」？「人家早早就到場乖乖待在教室等叫號，是考場人員疏忽、才讓考生在教室空等，事後考場應變程序是安排考試順序往後挪，卻被當成「遲到」證據，認為自己遭受不公對待；但底下也有參加過教甄的老師留言，「自己沒有注意到時間要怪誰」，也有其他老師支持「相信考生不會亂跑，建議當事人申請行政訴訟救濟」。

花蓮縣教育處回應說，花蓮縣教師聯合甄選在7月14日舉辦複試，國中複試會場在國風國中，共113人參加，該生被排在第3組，應於8點半到9點完成報到、抽題目及準備，9點到9點15分進行現場教學演示。依照簡章規定，教學演示開始時唱名3次，若唱名不到視同放棄，這名考生9點13分才到教室報到，監視器也有拍到，因此取消正取資格。

對於正取生質疑「考試順序被往後挪」，教育處指出，當天縣府未接到承辦學校通報有異常狀況，是昨天接到其他考生投訴，指出該考生「雖然遲到，卻入場參加當天後續梯次考試」，因此重新檢視流程發現有疏失。

承辦學校校長說，該考生複試排在第3組，同組9名考生8人都完成報到、抽題目及準備，只有他未到，9點鐘教學演示現場唱名3次，該考生未現身，9點13分才匆忙到2樓報到教室，直說「一直都在休息室卻沒被叫號」。承辦校長說，當下不知道對方在休息室是否出什麼意外狀況，才會安排10點鐘組別的教學演示、口試；對於讓遲到考生入內應試的違失，會深切檢討。

代理教育處長翁書敏說，依照簡章及通知複試資料，考生本來就應知道自己應報到、考試的時間，當下唱名3次不到時，若依規定取消應考資格就不會衍生後續狀況，但承辦學校真的辛苦，不會予以苛責，未來也將加強試務學校人員訓練。

考生上「靠北教甄」投訴，好不容易錄取正取資格卻被取消，認為是考場疏失。（擷取自臉書「靠北教甄」）

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