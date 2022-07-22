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    學生罰站反控教官罵髒話 家長找議員「關心」小孩再吞大過

    新北1名高中生服儀不整被教官罰站，事後反控教官罵髒話，家長找議員助理關心，最後卻是學生被記大過。（圖取自臉書「爆料公社」）

    新北1名高中生服儀不整被教官罰站，事後反控教官罵髒話，家長找議員助理關心，最後卻是學生被記大過。（圖取自臉書「爆料公社」）

    2022/07/22 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友在臉書發文稱，新北市某私立高中有3名高一生因服儀問題被教官罰站，其中一人被罰站4節課，該學生向家長反映此事，並稱有聽到教官講三字經，家長為此找議員助理到校「關心」，最後調查報告結果為「教官無不當處分」，當事學生反被校方記一支大過，原因是「對師長惡意指控涉及侮辱」，讓原PO不滿直呼「大家認為合理嗎」？引發網友熱議。

    一名男網友在臉書社團「爆料公社」貼出一張照片指稱，新北市某私立高中日前發生三名高一生因服裝儀容問題被教官罰站，教官要學生聯絡家長，其中一名學生因聯絡不到家長被罰站4節課沒上，事後該學生向家長反映此事，並敘述過程中有聽到教官講三字經，家長也請學校釐清是否屬實，但因校方沒回應，家長就請了議員助理來「關心」。

    原PO說，事後教育局請學校召開校務會議，學校呈上調查報告，最後教育局判定「教官無不當處分」，學校便拿此結果，把聲稱「有聽到教官講三字經」的學生各記1支大過，原因是「對師長惡意指控涉及侮辱」，讓他氣得質疑「大家認為合理嗎？」

    文章曝光後引發網友熱議，不少人對於家長找來「議員助理」的舉動相當不以為然，一面倒留言諷刺，「唉～真是時代不同，罰站這種小事也要出動議員助理」、「小孩子服儀不好就該糾正，做家長的動不動找議員、找立委 ，什麼身教？」、「高中又不是義務教育，你可以帶學生回家喔！兒子講的就可以無憑無據指控嗎？家長這種嘴臉，我選擇相信教官」、「這點芝麻蒜皮小事也要找議員？」、「為什麼這種事要找議員？？？不是要先陪小孩到校了解嗎？」、「現在是當議員是你們小弟是不是，喊來喊去的」。

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