1顆芒果破千元！ 「大蘋果」今年僅有400顆

大蘋果芒果快跟人的頭一樣大，一顆就破千元。（記者楊媛婷攝）

2022/07/21 17:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕超越夏雪芒果身價，台南生產的「大蘋果芒果」一顆就有1.5公斤以上，幾乎跟成年女性的頭部，單顆更就破千元，精算後每台斤在超市販售價格為408元，登上芒果界的精品之王，生產該芒果的聯興青果生產合作社表示，受到氣候影響，今年產量只有過去的1/3、僅有400顆產量。

大蘋果芒果結合愛文芒果、肯特芒果、海頓芒果的風味，外表紅咚咚的大蘋果芒果非常討喜，果實更是碩大無比，1顆就至少1.5公斤以上，農委會主委陳吉仲和立委陳亭妃、台南議會議長郭信良今天到台北南山微風舉辦「台南精品水果展」開幕活動，即起一連4天販售台南生產的大蘋果芒果、百香果、芭樂、酪梨等水果，還有芒果乾等，其中最受矚目的就是一顆單價就破千元的大蘋果芒果，每台斤價格是夏雪芒果的1.5倍。

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生產大蘋果芒果的聯興青果生產合作社班長林易辰表示，大蘋果芒果生產都是採取IPM友善農法，今年受到氣候影響，大蘋果芒果的產量較往年減少2/3，因此僅能供應約4百顆；大蘋果芒果賣到高檔的微風超市，陳亭妃說，這顯示水果的品質若好，自然就會有通路，也期待未來大蘋果芒果可以銷往更多國家。

郭信良則力挺台南芒果，說台南玉井出產的芒果最讚，不怕大家比貨，只怕民眾不識貨；陳吉仲說，大蘋果芒果是由台南在地年輕青農栽種，並且都採用IPM栽培，也期待更多人支持國產水果。

台南議會議長郭信良（左起）和立委陳亭妃、農委會主委陳吉仲推薦大蘋果芒果。（記者楊媛婷攝）

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