訂房平台1300元補助不到1週就用完 訂房網：需求落差達10倍

悠遊國旅優惠針對自由行住宿補助每晚最高1300元，圖為哉煙煙民宿花蓮包棟villa。（圖由AsiaYo提供）

2022/07/21 15:21

〔記者陳心瑜／台北報導〕悠遊國旅個別旅客住宿補助短短3天就用掉10萬間房，業者預估，個別旅客住宿補貼10月前會用完，不過有民眾反映，欲透過線上旅行社使用優惠，卻被告知「額度已用完」，質疑為何這麼早就用罄？各大線上訂房平台也多表示補助額度日前已用完，但非指整個國旅補助的額度用完，而是個別平台額度。觀光局表示，分配國內訂房平台金額有限，交通部也說目前沒有加碼計畫。

交通部觀光局並未統計額度已經用罄訂房平台數量，僅回應說，悠遊國旅活動預算經費有限，分配國內旅行社所營訂房平台金額亦有限，如訂房平台經費提前用罄，訂房平台應事先公告停止受理申請。

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易遊網回應，由於訂房量真的很大，所以所獲得的配額無法滿足所有消費者，實際落差大概有10倍。

交通部觀光局核定線上訂房平台共15家，包括雄獅旅行社、易遊網旅行社、亞揪遊旅行社（AsiaYo）、康福旅行社（可樂旅遊）、華倫旅行社（品味玩家）、燦星國際旅行社、四方通行旅行社、一起旅行社（GOMAJI）、東南旅行社、旅遊王旅行社、康迅旅行社（PayEasy）、酷遊天旅行社（KKday）、奧丁丁旅行社、易飛網旅行社、客遊天下旅行社（Klook）等。

雄獅旅遊則表示，配合悠遊國旅方案，指定飯店最高補助1300元，補助名額已於18日全數額滿，雄獅旅遊加碼推出會員限量優惠，國內自由行單筆滿3000元，輸入折扣碼「COOLFIT300」再折300元，滿5000元輸入折扣碼「COOLFIT500」再折500元。

訂房平台AsiaYo也表示，悠遊國旅獲分配額度已經用罄。

觀光局解釋，本國國民透過獲核定旅行社所營國內訂房平台，向有參加「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」且與該訂房平台合作的旅宿業訂房，由國內訂房平台於民眾確實入住完成後折抵住宿房價予旅客。如經費提前用罄，訂房平台即會公告停止受理補助申請。

交通部昨（20日）回應，樂見業者積極參與及民眾踴躍使用悠遊國旅補助方案，因政府預算有限，目前無加碼的計畫。

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