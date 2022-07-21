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    百大青農選拔 中市8人上榜

    台中市農業局積極扶植優質青農，今年第6屆百大青農，台中市有八人獲選。（農業局提供）

    台中市農業局積極扶植優質青農，今年第6屆百大青農，台中市有八人獲選。（農業局提供）

    2022/07/21 14:10

    〔記者歐素美／台中報導〕行政院農業委員會第六屆百大青農選拔日前出爐。台中市蔡永春、詹侑宏、林建良、陳建瑋、連友成及謝欣團隊（黃翔瑜、陳廷安）等8位青農獲選，在各領域導入友善環境、淨零排碳、智慧管理、策略性產銷等理念，為農業帶來新契機。台中市農業局也推出「台中市青年農民輔導計畫」，期與各級農會攜手輔導，鼓勵青年返鄉加入農業生產行列。

    農業局指出，大雅區農會輔導的蔡永春自創瓜瓜樂品牌，以智慧環控溫室種植出高品質無農藥殘留瓜果蔬菜，更結合菇類栽培，讓場域資源有效循環利用，並開發食農體驗遊程讓消費者了解從產地到餐桌的生產過程，打造品牌形象。

    陸戰隊退伍的詹侑宏，投入文心蘭栽培，在新社區農會輔導下，運用智慧管理方式，大幅增進栽培效率與品質管控，創造外銷佳績；大里區農會所輔導的林建良，經營武士農場，導入友善環境理念生產蔬果，利用自然界生物平衡達成防治病蟲害的目的，做好食安把關，並整合大里青農，打產銷團體戰，開拓產業區塊鍵，創造利基。

    台中市大人物農產運銷合作社總經理陳建瑋，導入大數據做田間管理、鼓勵農民使用植保機來降低田間管理成本，並開拓合作通路，使國產大豆更有競爭力；外埔區農會所輔導的連友成，與父親採人道飼養豬隻，不拔牙也不剪尾，並給足活動空間伸展，還放音樂給豬隻聽，透過友善的飼養方法提高豬隻的生長效率，生產高品質的豬肉。

    謝欣、黃翔瑜、陳廷安3人團隊，則研發生產適合洗腎、腎臟病患者及一般民眾食用的低鉀蔬菜，讓腎友們有機會吃到清脆可口的蔬菜，不用再久煮川燙把蔬菜的鉀離子排掉，造福社會大眾。

    農業局說明，為鼓勵青年返鄉加入農業生產行列，市府推出「台中市青年農民輔導計畫」，包含青年農民基本資料庫建立、青年從農培訓及輔導、青農增能輔導及青農創業輔導等四大面向，在與各級農會合作共同輔導下成果豐碩，市府也將持續扶植農業中堅人才。

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