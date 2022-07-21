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    傳承布袋戲文化 雲縣府與台灣戲曲學院簽MOU

    傳承布袋戲文化，雲林縣政府與台灣戲曲學院簽MOU。（記者詹士弘攝）

    傳承布袋戲文化，雲林縣政府與台灣戲曲學院簽MOU。（記者詹士弘攝）

    2022/07/21 13:33

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣在歷史的發展下，布袋戲成為雲林獨特的文化瑰寶，產業從業人員眾多與立案團隊數量都是全台數一數二，布袋戲傳習中心也在雲林虎尾籌建中，雲林縣為傳承布袋戲文化，今天與台灣戲曲學院簽MOU，要借重他們的專業，奠定布袋戲系統化教學方法，以培育具備人文素養、統整傳統與融合現代，並具備國際視野的優秀表演藝術人才。

    文觀處長陳璧君表示，雲林是台灣布袋戲的原鄉，從黃海岱大師一脈相承，到人間國寶黃俊雄大師、霹靂及金光布袋戲等，從野台跨足電視、電影，形成全台引領風潮的布袋戲文化，但傳統布袋戲都是師徒制，為了讓布袋戲民俗藝術可以真正的永續傳承，必須轉型推廣系統化課程，所以才要借重台灣戲曲學院的專業。

    陳璧君說，目前縣府正積極籌建台灣布袋戲傳習中心，也導入「軟體先行」概念，組織團隊開始擘化傳習中心，此時更需借重國內外專業團隊協助，透過布袋戲傳統文化與國際偶戲藝術接軌，讓布袋戲文化由「台灣意象」走向國際舞臺。讓布袋戲不只是傳統表演藝術或沒落產業，而必須像其他民俗藝術一樣能被看到，並用不同方式喚起台灣人對布袋戲的重視。

    雲林縣長張麗善表示，藉由雙方簽署合作備忘錄，未來將共同規劃布袋戲概論課程、教學設計、彙編教材並訂定結業標準。推動布袋戲技藝專科化，提供多元學習管道，促進學生多方位發展。未來布袋戲專科成立，藉由學科及術科奠定紮實基礎，充實專業表演能力、創造能力，循序漸進的滋養布袋戲學員的藝術內涵，以追求布袋戲表演的境界再提升，不僅傳承了台灣布袋戲傳統技藝和精神，同時更發展布袋戲價值。

    西螺國中學生進行布袋戲表演，前後場實力均堅強。（記者詹士弘攝）

    西螺國中學生進行布袋戲表演，前後場實力均堅強。（記者詹士弘攝）

    西螺國中學生進行布袋戲表演，前後場實力均堅強。（記者詹士弘攝）

    西螺國中學生進行布袋戲表演，前後場實力均堅強。（記者詹士弘攝）

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