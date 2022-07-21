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    台大百年校慶標語徵選遭惡搞 學生暗酸管中閔施政

    台灣大學校園。（資料照）

    台灣大學校園。（資料照）

    2022/07/21 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕為籌辦6年後（2028年）迎來的百年校慶，台灣大學自18至31日間進行百年校慶標語投票，總共有149組合格標語進行徵選。不料活動一出卻迎來學生的惡搞，甚至藉此暗酸學校施政。諸多學生於活動期間在「NTU台大學生交流版」分享趣味標語，例如「NTU is cool」、「這個標語六年前就想好了」、「臺大一百、臺夶（ㄅㄧˋ）兩百」等。台大學生會前代理會長黃柏森亦在臉書發文，發表其標語提案：「學店百年，翻新體驗，臺大向錢，未來首選／TAIDA Xiang Money」，暗示對即將卸任之校長管中閔施政的不滿。

    在標語創作理念中，黃柏森首先解釋「學店百年，翻新體驗」的用意，諷刺台大做為「長久提供來往學子渴求的知識，是台灣民眾信賴的老店品牌」，推出「新型態校園通知」服務，點出台大長年忽視學生在校園資訊的優先權益，未透過官網、學校信箱方式推播重要訊息，卻事先將消息逕自傳給媒體，讓學生「體驗被獨家的觀感」。而「臺大向錢」部分，黃柏森則指出管中閔任內提出「創校百年願景基金」、「指標建築募款」等募資名目是「錢進台大」的作為。

    除了藉徵稿活動抨擊校方施政，對於標語投票在百年校慶6年前就舉辦一事，許多學生也對此表示不以為然。上月在「NTU台大學生交流版」上便有人發文表示「2028年才會用到的標語徵稿，在6年前的6月30號就截止徵稿，有什麼特殊的需求ㄇ」，引來網友回應「超前部署」、「可能有一筆錢要到期了」、「百大當不成 至少可以當百年大學」等。

    「學店百年，翻新體驗，臺大向錢，未來首選／TAIDA Xiang Money」標語與創作理念。（翻攝台大競選標語列表）

    「學店百年，翻新體驗，臺大向錢，未來首選／TAIDA Xiang Money」標語與創作理念。（翻攝台大競選標語列表）

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