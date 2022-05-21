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    校友畢典致詞涉歧視同婚 台科大學生會將提出申訴

    台科大學生會發聲明說，言論自由基礎為基本尊重，對校友相關言論無法接受，呼籲當事人公開道歉，學生會將提出申訴，敦促校方重視相關問題。（資料照）

    台科大學生會發聲明說，言論自由基礎為基本尊重，對校友相關言論無法接受，呼籲當事人公開道歉，學生會將提出申訴，敦促校方重視相關問題。（資料照）

    2022/05/21 22:15

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學校友總會理事長蔡侑霖今天（21日）出席學校畢業典禮致詞時，提及自己不希望兒女帶同性男女結婚，引發熱論。台科大學生會今晚發布聲明，認為言論自由基礎為基本尊重，對校友相關言論無法令人接受，呼籲當事人公開道歉，學生會將循正式管道提出申訴，敦促校方重視相關問題。

    台科大校友總會理事長蔡侑霖致詞講述從自己學生、事業，與兒女成家等困擾，提及3名兒女教養問題，直接對所有台下畢業生脫口說出，自己小孩異想天開，不希望女兒結婚帶女孩子回來，也不要兒子帶一個男生回來結婚，他還說，兒子若帶「黑色男子」回家，寧可不要兒子回來等語，典禮線上直播，引發輿論譁然。

    對此，台科大校方先是說明，多元社會有不同想法，後來又認為嘉賓雖以個人角度發言，但這樣的說法不妥，對此事感到遺憾。

    台科大學生會今晚在臉書發布聲明說，對於蔡侑霖歧視性言論，認為言論自由之基礎為平等與尊重，相關言論無法令人接受，更無法對於此等言論視而不見。也呼籲，當事人應誠懇面對社會大眾言論之檢驗，並公開提出道歉。

    學生會更認為，依照性別平等教育法之規定，本次事件顯為對一方為學生之受害者之性別歧視事件，為敦促校方重視相關問題，並確保相關當事人對於性別平等等基本權利之理解，將循正式程序，提出性別平等教育事件之申訴，並請求當事人接受性別平等教育課程，以端正視聽。

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