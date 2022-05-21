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    客運停駛連環爆！苗栗客運也打算砍11條路線

    苗栗客運不堪連年虧損，擬於今年11月3日營運許可證到期後，不續營11條路線。（記者彭健禮攝）

    苗栗客運不堪連年虧損，擬於今年11月3日營運許可證到期後，不續營11條路線。（記者彭健禮攝）

    2022/05/21 18:55

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹客運開出第一槍後，苗栗客運也因不堪連年虧損，擬於11月3日營運許可證到期後，不續營11條路線。對此，新竹區監理所說，監理機關正與業者及苗栗縣政府持續協商中，朝路線路網優化、調整補貼、開放其他有意願經營業者接駛等方式因應。

    苗栗客運說，苗栗縣人口不比大都會，客運經營本就不易，加上近年來受疫情影響，連年虧損，讓公司只得變賣資產、咬牙苦撐，去年底公司決算，虧損近6000萬元。

    苗栗客運指出，為了讓地方公共運輸服務能夠延續，公司只能降低成本，所以擬於今年11月3日營運許可證到期後，不續營11條路線。苗栗客運無奈說，這是大家都不樂見，但公司總不能一直變賣資產，一旦資產賣光了，公司也就撐不下去；公司垮了，屆時地方公共運輸的責任，也都回歸政府身上。

    新竹區監理所運輸管理科長許錫芳說，就苗栗客運擬不續營11條路線一事，近期將盡速函請地方政府提供意見，後續並將邀請學者專家、地方政府及業者協商，朝路線路網優化、調整補貼、開放其他有意願經營業者接駛、及請地方政府因應當地民眾所需接駛為市區客運路線等方式因應，希望於解決業者面臨之困境後，讓業者得以持續營運，確保民眾基本民行不受影響。

    苗栗客運擬不續營的路線為5805「竹南─南庄」、5807「新竹─後龍」、5808「高鐵─苑裡」、5810「竹南─富興」、5812「風爐缺─永和山水庫」、5818「苑裡─伯公坑」、5820「通霄─大坑尾」、5821「通霄─大坪頂」、5822「南庄─仙山靈洞宮」、5823「新竹─竹南（經水流東）」、5824「南庄─向天湖」。

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