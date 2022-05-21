比特犬攻擊事件頻傳 屏東縣登記比特犬625隻、482未絕育

屏東縣府對比特犬飼主進行教育訓練。（屏東縣府提供）

2022/05/21 18:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕近年來比特犬攻擊事件頻傳，屏東縣政府農業處為強化比特犬管理，與縣內35間動物醫院合作，飼主可攜帶犬隻前往付費植入晶片並開立證明，再到農業處辦理登記，目前全縣登記的比特犬有625隻，482隻未絕育，農業處將專案協助飼主全數完成結紮。

行政院農業委員會公告自111年3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已經飼養的飼主必須提出111年3月1日前已飼養證明，如預防注射紀錄等，並於112年2月28日前完成寵物登記。逾期未登記者經查獲將依動物保護法第26條規定裁處5到25萬元罰鍰，並得沒入犬隻。

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縣府今天舉辦比特犬飼主教育訓練，邀請屏東科技大學工作犬訓練中心訓練師羅書珊教導飼主相關的飼養管理知識，並且與縣內35間具寵物登記站資格之動物醫院合作，植入晶片及開立證明，以方便飼主到農業處辦理登記。

縣府農業處處長鄭永裕表示，屏東縣目前已辦理寵物登記比特犬數量為625隻，其中未絕育的有482隻，依照動物保護法第22條規定，飼養犬貓都一定要絕育，違者將依動保法第27條規定裁處5到25萬元罰鍰，農業處近期將開辦專案輔導補助飼主將本縣比特犬無論公母全部結紮，以防止意外繁殖情況產生，逐步達到管制禁養目標。

比特犬必須加以訓練及管理，並做好結紮。（屏東縣府提供）

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