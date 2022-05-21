國中會考 屏縣152人因疫情無法考試、207人使用二備考場

國中會考登場，進入考區時考生進行消毒。（記者葉永騫攝）

2022/05/21 16:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕國中會考今天起登場，屏東縣有6320名考生在10個考場應試，缺考人數社會科有208人、數學科203人，其中有152因確診尚未解除隔離或快篩陽性未經過PCR檢驗結果而無法考試，將安排於6月4日及5日參加補行考試，還有考試期間各國中都採團進團出，不能陪考，並且加強防疫，今天考試過程順利。

縣府教育局表示，今天第一天考試，有207名考生因為現場發燒、呼吸道疫病、居家隔離、自主防疫等具感染可能的考生，啟用了26間第二類備用試場，明天無論症狀是否消失或減緩，仍於「第二類備用試場」應考，考後並引導考生儘速就醫治療並加強試場消毒作業。

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縣府教育處長江國樑上午也到各考場視察，表明教育處人員皆駐點到考場學校，感謝學校和工作人員辛勞，要求落實防疫工作，現場雖不開放家長陪考，但各考場及國中皆成立考場及考生服務隊，確保考生順利完成應試與安全，整體考場秩序良好。

明天22日尚有自然、英語（閱讀）及英語（聽力），請考生遵守防疫規定，減少出入人潮擁擠處以及隨時戴好口罩，隨時注意自身狀況，而縣府環保局也在考試前後對考場進行清消作業，請考生及家長安心。

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國中會考，各校採取團進團出的方式進行。（記者葉永騫攝）

考生吃飯時用隔版隔離，加強防疫。（記者葉永騫攝）

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