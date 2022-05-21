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    雲林單日確診人數首度破千 累積破萬人染疫

    雲林疫情雙破，單日確診人數首度破千，累計破萬人。（記者詹士弘翻攝）

    雲林疫情雙破，單日確診人數首度破千，累計破萬人。（記者詹士弘翻攝）

    2022/05/21 15:20

    〔記者詹士弘／雲林報導〕全國疫情似乎有緩和跡象，但雲林疫情還在上升階段，今天一日雙破，單日確診人數1076人，累積確診人數10932，分別首度破千及破萬，其中斗六市確診人數已破200人。

    雲林縣今天新增1076例本土個案中，547名男性與529名女性，年齡分布在未滿1歲-100歲，無症狀440人，輕症636人，本土累計確診數共10910例，有6例為死亡案例，另累積3死亡個案尚未確定死因。

    分析今年0－12歲兒童確診個案數如下，國小6－12歲共1067人，約佔 9.8％；學齡前3－5歲共430人，約佔3.9％；小於3歲共304人，約佔2.8％。

    6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成7826人接種（醫療院所接種3070 、校園接種 4756人），目前無接種疫苗後不良反應通報，接觸者居家隔離尚在追蹤中有666人，確診者居家照護在管中有3684人。

    雲林縣府表示，由於本土疫情發燒，確診人數與日俱增，為加快接觸者匡列速度，中央已建置「確診個案自主回報疫調系統」，疾管署會透過健保署系統將附有「自主回報系統」的簡訊發送至確診者手機外，若未收到簡訊，確診者亦可透過「全民健保行動快易通APP」點選自主回報功能連結，填列密切接觸者資訊完成自主回報。

    由於許多人可能會怕是詐騙網址，可以特別注意指揮中心發送的簡訊，簡訊顯示門號為「0911514588」，發送的簡訊內容為：「您為 COVID-19 確診個案，請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者的資料，並通知您工作或就學聯絡窗口。」

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    斗六市確診人數破200人。（記者詹士弘翻攝）

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