新竹市今新增確診1575例 中正市場疫苗站下週持續開設

新竹市今新增1575例、中正市場疫苗站下週持續開設。（市府提供）

2022/05/21 14:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局表示，今天竹市新增1575名確診個案，累計1萬7324例，目前累積居家照護者有8198人、居家隔離者有2308人。其中社區篩檢站週末、假日都有開設，有需要民眾可前往篩檢，另中正市場疫苗站下週持續開設，籲還未完整接種疫苗民眾盡快預約接種。

衛生局提醒，竹市社區篩檢站（武陵路3號），目前限定服務「快篩陽性者」，今天起加開週六、週日上午9點到12點時段，有需要民眾可前往。

請繼續往下閱讀...

同時中正市場疫苗施打站下週持續開設，還未完整接種疫苗民眾，可先預約：https://vax.hccg.gov.tw/後前往疫苗站施打。

另竹市也有25間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務：https://reurl.cc/g24ngN，有需要民眾可先電話預約，相關防疫問題都可洽：03-5320900諮詢。

此外，中央疫情指揮中心宣布25日起，將開放線上領取隔離證明措施，竹市尚有未領隔離單的民眾請耐心等候，也提醒民眾，防疫期間應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法