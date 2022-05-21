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    白沙屯5年來三會炸彈媽 今駐駕埤頭合興宮至下午2點

    白沙屯拱天宮媽祖進香，5年3度駐駕埤頭合興宮。（翻攝白沙屯直播電視台）

    白沙屯拱天宮媽祖進香，5年3度駐駕埤頭合興宮。（翻攝白沙屯直播電視台）

    2022/05/21 14:36

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「粉紅超跑」來了！苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，鑾轎今（21日）早清晨5點從鹿港起駕，沿路啟動急行模式，至中午近12點時抵達埤頭合興宮，將駐駕至下午2點，廟方表示，白沙屯媽祖與合興宮「炸彈媽」很有緣，近5年已經是第三次來此駐駕！

    白沙屯媽祖進香所到之處萬人空巷，不過因為沒固定路線，鑾轎隨機停駕，學校、派出所，甚至水果行、中古車行等，不過白沙屯媽祖似乎偏愛「炸彈媽」，近5年三度造訪埤頭合興宮，讓合興宮喜出望外，其臉書小編也趕緊製圖，貼文歡迎白沙屯媽祖駐駕。

    合興宮副總幹事張良文表示，白沙屯鑾轎今起駕後一路沿線道135往南，然後接台19線，當時廟方與不少信眾就認為，白沙屯可能中午會來合興宮駐駕，於是到路口祈求恭迎，果然順利迎來媽祖駐駕，廟方也趕緊準備香案、供品，預計駐駕至下午2點。

    攏是有緣！張良文說，近5年白沙屯媽祖已經來合興宮駐駕3次，有一次還是過夜，可說是跟埤頭鄉很有緣份，吸引不少當地民眾來膜拜，雖這近兩年因為疫情關係沒來，但今年又造訪，著實令人驚喜，祈求媽祖發揮救世精神，讓疫情趕快退散。

    白沙屯近5年三度造訪埤頭合興宮，讓合興宮喜出望外，廟方臉書小編趕緊製圖，貼文歡迎白沙屯媽祖駐駕。（翻攝合興宮臉書）

    白沙屯近5年三度造訪埤頭合興宮，讓合興宮喜出望外，廟方臉書小編趕緊製圖，貼文歡迎白沙屯媽祖駐駕。（翻攝合興宮臉書）

    白沙屯拱天宮媽祖今日中午駐駕埤頭合興宮，不少當地民眾得知都來膜拜，祈求平安。（合興宮提供）

    白沙屯拱天宮媽祖今日中午駐駕埤頭合興宮，不少當地民眾得知都來膜拜，祈求平安。（合興宮提供）

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