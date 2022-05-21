「粉紅超跑」急轉彎！埔鹽鄉長嚇一跳 狂奔進宮廟拆門檻

白沙屯媽祖鑾轎今沿135縣道南下，行經埔鹽鄉時突然轉進巷弄天德宮。（許文萍提供）

2022/05/21 13:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕「粉紅超跑」來了！苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，鑾轎今（21日）早約7點多進入彰化縣埔鹽鄉並沿135縣道前進時，突然一個急轉彎，欲進入巷弄內的天德宮，原本跟在鑾轎旁陪走的埔鹽鄉長許文萍看了嚇了一跳，趕緊衝進該廟找廟公，原來是「戶碇」（門檻）還沒拔，眾人耗費了5分鐘才拆好門檻，神轎也剛好舞完轎，緩緩倒退進入廟宇正門停轎，時間算得剛剛好。

許文萍表示，早上6點半就起床在路口迎接媽祖，也跟著鑾轎陪走，走著走著，神轎就突然急轉彎進入一條巷子，由於巷子前方的天德宮也恭奉媽祖，她直覺應該會去哪裡，於是先跑到廟裡呼叫廟公，他急急忙忙跑出說「戶碇都還沒拆」，於是兩人又趕緊拆門檻，可是緊張加上不熟悉，一直拆不下來，還好熟悉的鄉民趕緊幫忙，才順利拆下，鑾轎也剛好抵達。

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許文萍說，4月中曾夢到媽祖神轎從家裡扛出來，當時她不知其解，而其夫婿在天德宮擔任主委20年，今天白沙屯鑾轎突然駕到天德宮，才領悟原來是這個意思，原來媽祖婆已經跟她暗示了，她卻沒準備好迎接供品，感到不好意思。

「白沙屯媽祖很愛『好修』」，許文萍說，近三年白沙屯媽祖經過埔鹽鄉，只有停駕過兩次，一次是好修國小，一次是好修村的天德宮，特別的是，今天是起駕後第一個停駕點，媽祖婆似乎跟「好修」特別有緣，她也得知媽祖婆喜歡熱鬧，特地安排埔鹽社區打鼓隊迎接，希望透過鼓聲振奮士氣，並祈福進香順利。

白沙屯拱天宮媽祖北港進香，第二天起駕後第一站休息站到埔鹽好修天德宮。（許文萍提供）

白沙屯媽祖鑾轎突然停駕天德宮，但宮廟門檻還沒拔，鄉長許文萍趕緊找廟宮拆門檻。（許文萍提供）

白沙屯鑾轎停駕天德宮，埔鹽鄉長許文萍（右2）等人趕緊準備香案迎接。（許文萍提供）

白沙屯進香行經彰化埔鹽鄉，當地社區出動鼓陣迎接，祈福進香順利。（記者陳冠備翻攝）

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