屏南芒果、荔枝減產價高 警方排專案捍衛農民成果

屏南芒果、荔枝減產價高。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/21 13:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島得天獨厚，一向是全台玉荷包及愛文芒果的最早產地，受到年初寒害影響，今年產量都減少3成以上，頂級品價格隨之水漲船高，農民也憂心果園遭專業宵小覬覦，恆春及枋寮警方都安排護農勤務，捍衛農民整年的辛勞成果。

主要產期在每年3到6月的屏南愛文芒果，為全台的第二大產區，產區為枋山、枋寮、獅子、春日等地，受天災影響整體減產加上外觀損傷，頂級品大約只有3成左右，每顆要價可達200元左右。

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而恆春半島玉荷包同樣寒害歉收3成，憑藉全台最早上市「嘗鮮」優勢，頂級品拍賣價格已達每公斤500元的高價，優質品5公斤裝1200元仍供不應求，稀缺程度堪稱近年罕見，當地一名方姓果農甚至大嘆，被每年固定購買的老顧客罵慘，只能抱歉說「沒了就是沒了，今年就剩這樣而已。」

恆春警分局長林明波、枋寮警分局長黃政龍都指出，由於芒果、玉荷包等高經濟作物今年減產價高，「護農」的壓力比往年都大，特別以科技防竊、守望相助、警民聯巡等不同面向為主軸，深入地方進行護農防竊工作，並結合農村社區召開防竊宣導會議、鼓勵農民裝設監視器或感應式照明等科技防竊設備，使農民能安心享受辛勞的成果。

屏南芒果、荔枝減產價高，警方編排勤務護農。（警方提供）

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