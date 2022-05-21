驚魂！澎湖確診婦人車禍骨折休克 空勤緊急接手送成大救治

澎湖首名確診者後送案例，由空勤總隊接手完成執行。（民眾提供）

2022/05/21 09:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人擔心確診後送案例終於成真！日前發生車禍才知確診的58歲骨折婦人，因無負壓手術病房，三總澎湖分院僅收治未開刀，導致栓塞休克，今日清晨緊急申請後送，因移動式負壓隔離艙過大，由空勤總隊後送台南成大醫院。

近日台灣疫情升溫，澎湖確診數也破千例，原本就應超前部署的負壓手術病房，至今仍在只聞樓梯響的階段，導致自摔車禍閉鎖性骨折婦人，三總澎湖分院評估因無立即性生命危險，僅收治在負壓病房，將等7日後陰轉陽再行手術，當即就有專業人員提出長骨骨折，不立即處理恐將導致栓塞，影響生命。

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果不其然，婦人今日凌晨因出血不止，並有栓塞休克危險，但三總澎湖分院無法進行確診者骨科手術，再度申請空中轉診，卻因一度台灣無醫院可以接收再次遭拒，最終從高雄一路往北尋找，轉入台南成大醫院。由於澎湖無適當的隔離措施，僅有去年民眾捐贈移動式隔離艙，但材質、續航力、電池性質皆是未知，且無適航認證，同時體積過於龐大，駐地凌天直昇機無法載運，轉由空勤總隊接手。

由於成大醫院在台南，但空總直升機卻降落高雄小港機場，讓家屬質疑捨近求遠，搶救寶貴生命又是分秒必爭。空總表示，直升機夜間飛行因飛安考量，所以才改落高雄處理。至於家屬另一質疑點，為何要等到快出人命了，直升機才願意飛？凌天航空表示，是否啟動直升機後送機制，都是由空審中心做最後決定，不存在直升機願不願意飛的問題。

面對疫情爆炸，凌天航空後送負荷量也加重。（凌天航空提供）

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