南投自行車道驚見可愛白菇 衛生局：別被「台灣最惹事毒菇」外觀蒙騙。

南投市自行車道沿線草地不時可見長得十分可愛的白色菇類，衛生局指這是有毒的綠褶菇，不可食用。（記者謝介裕攝）

2022/05/21 07:21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市自行車道在梅雨後天氣放晴期間，車道沿線不時可見一朵朵白色香菇在草地上成群出現，吸引往來民眾的目光，南投縣衛生局也頻接獲民眾詢問可否食用等相關問題，令衛生局十分重視，並強調，此菇就是有「台灣最惹事毒菇」之稱綠褶菇，有毒不可食用，提醒民眾千萬別被其長得一副可愛、無害又美味可口的模樣蒙騙，值得小心注意。

貫穿南投、中寮及草屯的貓羅溪，每逢豪大雨來襲易發生水患，歷經20多年來治理，不但水患問題獲大幅改善，沿溪闢建全長約7公里的自行車道，串聯綠美橋及南崗橋2大地標，每逢晨昏之間，總可見民眾結伴前往散步、遊玩，也讓人對車道沿線突然冒出的白色菇類多了一分好奇心。

請繼續往下閱讀...

南投縣衛生局指出，「綠褶菇」屬中至大型菇菌，係1種有毒不可食用的菇類，常出現在低海拔林地、草地或農地上，白色菌蓋表面有褐色鱗片，中央較密集，菌褶起初為白色、後呈淡黃綠色，菌柄長12至25公分，表面有纖維紋路，頂端有菌環，誤食後會引起腸胃炎型中毒症狀。

2019年曾有1位逃逸移工吃了不明菇類喪命，檢察官會同法醫相驗後，便確認死因就是誤食綠褶菇，隔年5月埔里鎮石姓民眾一家5口也同樣因誤食路邊綠褶菇，才引發中毒，幸及時送醫後，全部的人都平安獲救，也因綠褶菇外表顏色淺而不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，以致民眾誤食中毒意外迭起，才有「台灣最惹事毒菇」之稱。

衛生局說，誤食綠褶菇後的1至3小時期間，極可能會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便、脫水等「腸胃炎型」的中毒症狀，呼籲民眾勿自行採摘食用來路不明的菇類，看到路邊或田野不知名的野菇冒生，也不要以為是天上掉下來的禮物，更應秉持「不採不食」的觀念，若不慎食用不明菇類出現身體不適的症狀時，也應儘速就醫並保留食餘檢體，以利後續診斷與治療。

南投市自行車道沿線草地不時可見成群的白色菇類，衛生局指這是有毒的綠褶菇，不可食用。（記者謝介裕攝）

南投市自行車道路邊草地冒出朵朵白色菇類，引發往來民眾關注的目光。（記者謝介裕攝）

衛福部就有毒綠褶菇與白色雨傘菇、雞肉絲菇之間差別，以圖表作說明。（圖由食藥署提供）（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法