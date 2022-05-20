綠金變「黑金」！ 全台首座可可初級加工廠啟用

全台首座可可加工廠今天啟用，縣長潘孟安和水保局長李鎮洋（右二）是讚不絕口。（記者陳彥廷攝）

2022/05/20 23:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東氣溫、土壤溫濕度適合，種有逾300公頃可可田，品質還被ICA主席Martin Christy驚豔，更因此向全球業者提醒「台灣可可來勢洶洶」，為讓小農能無顧之憂全力產出優質果實，屏東縣政府和水保局輔導補助在地小農投資「可可農產加工室」，縣長潘孟安說，屏東可可在果農的農業寧靜革命下，已從綠金，轉為「黑金」，加工室能匯集屏東散布田間的可可莊園讓整體產業升級、更具競爭力。

擁有至少300公頃可可田的屏東，今年受氣候關係助攻，產量可望上看1.2萬噸，而內埔的南國天物運銷合作社則有35戶契作農民，為解決原本各自獨立集貨及加工巧克力問題，獲得輔導及補助及自行投資設立加工室，今年2月獲得登記證，今天進行揭牌啟用，典禮由縣長潘孟安主典，行院院農委會水土保持局局長李鎮洋、副分局長祝瑞敏及合作社理事長邱濬宇等一同為台灣可可界創舉揭牌。

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「屏東可可風味極佳！」潘孟安說，屏東氣候適宜，是絕佳的可可生產地，但可可的烘焙、發酵、去殼等繁瑣工法，只要單一項有缺失就可能讓整體走味，雖然在可可農鍥而不捨精進下，品質不僅能與國際接軌，近年還拿下多項大獎，但這些加工過程依然是相當考驗可可農，也是可可農最擔心的過程，加上現行自然曝曬致品質不穩定的情形，透過加工室及大農帶小農方式就能解決，進一步從慣行農法轉型成精緻農業，從綠金直接變成黑金。

合作社主席邱濬宇說，透過合作社集結更多農民種植，後續繁重的加工過程，由加工室來研製，強調風味、工序上都不斷精進、研發，就是讓農民無後顧之憂放心種植，今年預計收購250噸至300噸，現已收達100噸，滿足農民穩定被收購的需求，量也能穩定價格，目前每公斤二十元，消費者也不會感到混亂，從價穩到量穩並持續收購，未來一年最多可收購500噸。

潘孟安也不斷感謝水保局的補助及輔導，他強調，因咖啡、可可小農多，各自競爭未來會出問題，八年來堅持希望用莊園概念打團體戰，像是南國天物就集結臨近農友創造TC小鋪的共同品牌，他指出，產業現狀大多是農民自行研發，但各人手法或許已有標準化及規格化，但不一定是市場化，未來進行資源盤整，是縣府責無旁貸的責任，就是要發揚光大屏東的可可。

可可加工室內部設備一應俱全，包括烘焙、脫殼、磨漿、粗磨、精磨、到調溫、保存都有。（記者陳彥廷攝）

全台首座可可加工廠今天啟用。（記者陳彥廷攝）

全台首座可可加工廠今天啟用，合作社特地製作一件潘孟安專屬的T恤。（記者陳彥廷攝）

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