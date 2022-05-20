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    彰化+2341！備戰疫情高峰 口服藥還有1萬人份

    彰化縣今天新增2341例確診。（記者張聰秋攝）

    彰化縣今天新增2341例確診。（記者張聰秋攝）

    2022/05/20 19:05

    〔記者張聰秋／彰化報導〕確診人數天天增加，不少人擔心萬一確診了，會不會沒藥可吃？彰化縣衛生局長葉彥伯說，兩種抗病毒藥物輝瑞藥廠「Paxlovid」及默沙東「Molnupiravir」都是口服藥物，全縣這週使用量單日最低125人份，昨天最高增加到178人份，目前尚有1萬人份備用量，應該可以應付高峰期的醫療需求，大家不用擔心。

    彰化縣今天新增2341例本土確診，全縣從4月13日到5月19日止，累計使用默沙東口服藥「Molnupiravir」治療的人數178人份，使用輝瑞「Paxlovid」累計860人份，總計用掉1038人份。

    衛生局長葉彥伯說，這週來，兩種公費抗病毒藥物單日使用量都上揚，因應防疫措施改變，確診者由基層醫療診所團隊負責居家照護，以及65歲以上快篩陽性即給藥的措施，抗病毒藥物使用管道，由醫院擴及社區藥局。

    許多民眾好奇抗病毒藥物怎麼吃？葉彥伯說，「Paxlovid」吃5天，藥丸有顏色之別，金黃色白天服用，晚上吃藍色，講白就是金黃色顧元氣，藍色幫助好睡眠。

    葉彥伯說，抗病毒藥物是處方箋用藥，放醫院藥局或社區藥局，醫院或診所醫師開出處方箋，再跟醫院或到社區藥局領藥，目前全縣每個鄉鎮都有物流的核心藥局，藥庫存在核心藥局，社區藥局藥用完到核心藥局領取，藥為公費藥物好比之前克流感藥物，為防疫物資的公費藥物。

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    彰化縣這週輝瑞「Paxlovid」及默沙東「Molnupiravir」口服藥使用量從單日164人份提高到224人份，備用量還有1萬份，應付高峰期需求。（彰化縣政府提供）

    彰化縣這週輝瑞「Paxlovid」及默沙東「Molnupiravir」口服藥使用量從單日164人份提高到224人份，備用量還有1萬份，應付高峰期需求。（彰化縣政府提供）

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