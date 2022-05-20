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    北市兒童BNT疫苗26日開打 莫德納接種率降至14.56％

    蔡炳坤今在防疫記者會指出，兒童BNT疫苗的調查表、意願書、接種注意事項已透過學校發到家長手上，假日家長可思考，預計校園接種，兒童5/26開打，尊重家長意願。 （北市府提供）

    蔡炳坤今在防疫記者會指出，兒童BNT疫苗的調查表、意願書、接種注意事項已透過學校發到家長手上，假日家長可思考，預計校園接種，兒童5/26開打，尊重家長意願。 （北市府提供）

    2022/05/20 17:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市兒童接種莫德納疫苗至今已兩週，台北市副市長蔡炳坤表示，莫德納接種確實因BNT要來，接種比率持續下降，第一次調查時有46％要接種莫德納，到5/5正式開打時降至23％，5/5至5/19兩周的統計總數有158校已完成90校，完成率56.96％，整個接種率降到14.56％。

    北市府本週三宣布5到11歲兒童接種兒童BNT疫苗，規劃5月26日到6月17日入校施打，5月24日開始的台北市第13期疫苗預約也會納入兒童BNT，5月30日則由各醫院開設兒童疫苗特別門診。

    蔡炳坤今在防疫記者會指出，兒童BNT疫苗的調查表、意願書、接種注意事項已透過學校發到家長手上，假日家長可思考，預計校園接種，預計5/26起開打，尊重家長意願。

    至於台北市第12期疫苗下週開始施打，蔡炳坤表示，這次打氣回升，應和中央0+7的隔離新政策有關，總共3萬8千人完成預約，結果是BNT預約比例最高，達到92.18％、莫德納19.32％、高端49.24％，進一步把預約結果作分析，追加劑的部分佔64.89％，佔比最高，第二次追加劑也有近3％預約。

    另外，針對北市府週三宣布下週進行中小學遠距教學，蔡炳坤表示，不少家長關心是否會延長遠距教學，由於學生不群聚應可以達到一定的效果，降低確診情況，市長也特別交待在適當的時機評估是否延長，有生活照顧需求將孩子送到學校，特別是小學，教育局會另外給學校經費，學校不用擔心。

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