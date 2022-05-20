東卯山黑熊弟異地野放慘死異鄉 林務局坦言原棲地婦孺曾受驚嚇

東卯山黑熊於5月9日遇難。（林務局提供）

2022/05/20 15:07

〔記者張軒哲／台中報導〕東卯山黑熊弟前年10月1日第一次於谷關山區果園誤中陷阱經救傷後，隔年1月第二次誤中陷阱，台中市和平山區許多婦孺心生恐懼，超過五成居民不希望黑熊再野放回離聚落較近的原棲地。林務局4月選定南投縣信義鄉丹大山區野放黑熊後，黑熊在武界山區遇害，專家研判可能因為「返家行為」往北移動遇害。也讓谷關山區居民頗感不捨，有農婦坦言很難過。

東卯山黑熊2020年10月1日首次於東卯山果園誤中陷阱，林務局今日指出，鄰近居民即陸續向東勢林管處表示，考量社區內婦女老人受到驚嚇的心情，以及居民的生命安全，希望能將黑熊移至距離部落較遠的地方野放，經過多方考量後，第一次野放選在原棲地內遠離部落的雪山坑溪野生動物重要棲息環境內。

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東卯山黑熊第一次野放後兩周，在2020年12月17日就開始往淺山移動，於桃山、麻必浩等部落陸續發生滋擾長達1個月，甚至到農舍開冰箱，期間造成部落居民恐慌。去年1月23日黑熊第二次中陷阱，被東勢林管處圈養一段時日。東勢林管處去年10月19日召開東卯山黑熊第二次野放評估會議前，製作問卷訪問了大安溪、大雪山、谷關、梨山武陵地區相關部落社區居民，針對是否瞭解東卯山黑熊過往事蹟、對於黑熊的認識、遇到人熊衝突地處理方式，以及對於黑熊野放的處理措施等問題，瞭解居民的看法。

在發放超過百份問卷所得到的結果，多數居民對於黑熊都表達友善之意，但是針對是否將東卯山黑熊野放的問題部分，雖有近五成居民贊成讓牠重返山林，但超過五成不希望再野放回離聚落較近的原棲地。經多位專家學者針對東卯山黑熊生理健康狀態、野外存活能力、圈養時期與人的互動關係等因子評估是否野放，最後經共識決議，認為其恢復狀態良好，願給牠再一次回歸自然的機會，並考量在地居民意見，以「異地野放」獲得較多專家支持，最後選擇信義鄉丹大山區。

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