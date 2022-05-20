停課決策「3日3變」議員不忍了 批盧團隊看風向決策

停課決策「3日3變」議員不忍了，議會教委會多名議員批盧團隊看風向決策。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/20 15:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨議會黨團總召江肇國批台中市政府校園停課決策「3日3變」，前一天才說研議中，因為網路罵翻天隔天又倉促決策，甚至幼兒園及補習班未一併規劃，讓家長無所適從，根本看網路風向決策；教育局長楊振昇強調，市府決策均盼能「接地氣」，各界意見會列市府微調政策參考。

台中市長盧秀燕昨日下午宣布高中以下校園23日至27日遠距教學一週，但幼兒園及補習班未在停課之列，引爆家長炸鍋，台中市議會教育文化委員會今多名議員也對台中市停課決策表達不滿。

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江肇國指出，疫情變化迅速，台北傳出將停實體課一週後，議18日就關切台中是否跟進停課，當時市長盧秀燕答詢稱「需要研議商討、暫不跟進」，結果市長臉書被灌爆，家長群起要求停課，19日下午即宣佈高中以下停實體課程改遠距教學，但幼兒園竟及補習班卻未同步停實體課，又引來另一批家長炸鍋，「難道病毒會跳過幼兒園或補習班上課的學生」，半套決策徒增家長與學生困擾。

江肇國說，疫情發燒已有一段時日，去年全國均有過全面停課的經驗，不解台中市的停課決策竟3日3變，「搞不懂教育局在做什麼」，決策六都最慢更淪看網路風向決策。

民進黨團副總召王立任也說，之前已召集包括教師、家長團體促市府邀各團體一起討論研商配套後決策，不料市府直接發佈停課決策，配套又不足，只看網路風向，擔心被網友批評，倉促決策，讓家長無所適從。

市議員賴佳微說，家長在意的關鍵不是停課本身，而是「分流」，教局應提供分流機制，無人照料子女的家長可把子女送到學校，能自行照顧的就不去學校，達到分散風險的效果。

國民黨議員李中也關切，幼兒園未統一規範，很多家長對於要不要送學生去幼兒園也十分掙扎，又牽涉到退費問題等，還是應有統一模式依循；他另關心弱勢學生在家的午餐有沒有因應配套，停課期間學生送到學校有沒有午餐等照顧配套。

議會教育文化委員會召集人陳廷秀也直言，新北市授各校自行決定停課與否也被罵翻，行政首長決策必須自行承擔責任，相關決策一定要週延才不會讓大家手忙腳亂。

台中市教育局長楊振昇指出，台中市府團隊決策時均盼能做到「接地氣」，這段期間均與各團體保持連繫了解意見納入決策參考，雖有為數頗眾的家長要求停課，但也收到很多沒辦法請假的家長，甚至是單親家長請求不要全面停課，因為防疫假無薪，家庭經濟不堪沒有收入，加上幼兒園無法遠距教學，才綜合評估後決策，政策推出後若確有需要修正或微調之處，市府也會參考修正。

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停課決策挨批看風向決策，教育局長楊振昇強調決策均盼「接地氣」。（記者蘇孟娟攝）

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