群山綠意一抹紅 千萬元猴硐遊客中心「美醜」惹議

新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，迄今只開放廁所，整體蕭條模樣被譏為廢墟。（新北市議員林裔綺提供）

2022/05/20 12:53

〔記者何玉華／新北報導〕綠意盎然群山圍繞的瑞芳猴硐，赫見一四周通透的紅頂建築，民眾以為是工寮、香菇寮，模想到竟是剛完工、斥資1558萬的遊客中心，新北市議員林裔綺得知氣炸，空間營造工程卻搞得被評價是工寮、廢墟，市府說的美學呢?地方對內容、用途也不清楚；新北市政府觀光旅遊局解釋，曾舉辦地方說明會說明，與會者並未對整體設計表達反對意見。

觀旅局指出，猴硐遊客中心建築裝修、廁所、水電及薄膜工程經費為1558萬，另包含戶外整體環境營造，總工程經費為2955萬7581元；紅頂設計是希望有像聚落磚造紅的老房，與自然環境的綠相契合，除遊客中心功能，後續內部將以輕策展展示在地故事，推廣淡蘭古道以及基隆河礦業歷史。

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林裔綺說，美的東西很主觀，藝術也是見仁見智，但他對這座建築物的評價跟很多在網路留言的民眾一樣，用這麼突兀的一大片紅色帆布覆蓋，一個充滿壓迫感的屋頂，看了只以為是快塌陷的危險建物；尤其中間鏤空的設計，完全忽略當地多雨的氣候。所謂的空間營造工程、藝術美學，難道是要讓人看不懂嗎？

尤其是市府大大小小案子，常要求在地方召開說明會，詢問地方的意見，小到樣式選材都說要問里長的意思，這高達千萬的環境空間營造工程，地方卻不知情；她詢問後，先說要蓋雙百年紀念館，現在又改口說是遊客中心，而地方民眾的評價竟然是工寮、看不懂的美學作品。而至今僅開放公廁，整座建築物就像廢墟一樣。

觀旅局表示，2020年10月8日曾邀請里長、公所等在地單位召開說明會，以設計透視圖完整說明設計內容，與現況施作一致，與會者都沒有對整體設計表示反對意見。

觀旅局強調，猴硐遊客中心的地理位置承接服務旅人的驛站精神，設計師在外觀設計上以山屋、帳棚為概念，提供山友和自行車騎士更多休憩以及遮蔭空間為出發，強調自然光及風的通透性，中庭採用滲透舖面，設計低垂之屋頂，除在中庭上方提供遮蔭外，也作為館內外空間區隔的界定；屋頂弧線設計導引雨水集中流洩，呼應自然環境及強調生態循環。

新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，迄今只開放廁所，整體蕭條模樣被譏為廢墟。（新北市議員林裔綺提供）

新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，蕭條模樣被譏為廢墟，鏤空的設計，未考慮當地多雨的氣候。（新北市議員林裔綺提供）

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