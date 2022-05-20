為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    群山綠意一抹紅 千萬元猴硐遊客中心「美醜」惹議

    新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，迄今只開放廁所，整體蕭條模樣被譏為廢墟。（新北市議員林裔綺提供）

    新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，迄今只開放廁所，整體蕭條模樣被譏為廢墟。（新北市議員林裔綺提供）

    2022/05/20 12:53

    〔記者何玉華／新北報導〕綠意盎然群山圍繞的瑞芳猴硐，赫見一四周通透的紅頂建築，民眾以為是工寮、香菇寮，模想到竟是剛完工、斥資1558萬的遊客中心，新北市議員林裔綺得知氣炸，空間營造工程卻搞得被評價是工寮、廢墟，市府說的美學呢?地方對內容、用途也不清楚；新北市政府觀光旅遊局解釋，曾舉辦地方說明會說明，與會者並未對整體設計表達反對意見。

    觀旅局指出，猴硐遊客中心建築裝修、廁所、水電及薄膜工程經費為1558萬，另包含戶外整體環境營造，總工程經費為2955萬7581元；紅頂設計是希望有像聚落磚造紅的老房，與自然環境的綠相契合，除遊客中心功能，後續內部將以輕策展展示在地故事，推廣淡蘭古道以及基隆河礦業歷史。

    林裔綺說，美的東西很主觀，藝術也是見仁見智，但他對這座建築物的評價跟很多在網路留言的民眾一樣，用這麼突兀的一大片紅色帆布覆蓋，一個充滿壓迫感的屋頂，看了只以為是快塌陷的危險建物；尤其中間鏤空的設計，完全忽略當地多雨的氣候。所謂的空間營造工程、藝術美學，難道是要讓人看不懂嗎？

    尤其是市府大大小小案子，常要求在地方召開說明會，詢問地方的意見，小到樣式選材都說要問里長的意思，這高達千萬的環境空間營造工程，地方卻不知情；她詢問後，先說要蓋雙百年紀念館，現在又改口說是遊客中心，而地方民眾的評價竟然是工寮、看不懂的美學作品。而至今僅開放公廁，整座建築物就像廢墟一樣。

    觀旅局表示，2020年10月8日曾邀請里長、公所等在地單位召開說明會，以設計透視圖完整說明設計內容，與現況施作一致，與會者都沒有對整體設計表示反對意見。

    觀旅局強調，猴硐遊客中心的地理位置承接服務旅人的驛站精神，設計師在外觀設計上以山屋、帳棚為概念，提供山友和自行車騎士更多休憩以及遮蔭空間為出發，強調自然光及風的通透性，中庭採用滲透舖面，設計低垂之屋頂，除在中庭上方提供遮蔭外，也作為館內外空間區隔的界定；屋頂弧線設計導引雨水集中流洩，呼應自然環境及強調生態循環。

    新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，迄今只開放廁所，整體蕭條模樣被譏為廢墟。（新北市議員林裔綺提供）

    新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，迄今只開放廁所，整體蕭條模樣被譏為廢墟。（新北市議員林裔綺提供）

    新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，蕭條模樣被譏為廢墟，鏤空的設計，未考慮當地多雨的氣候。（新北市議員林裔綺提供）

    新北市議員林裔綺說，觀光旅遊局斥資上千萬打造完工的瑞芳猴硐遊客中心，蕭條模樣被譏為廢墟，鏤空的設計，未考慮當地多雨的氣候。（新北市議員林裔綺提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投埔里福興溫泉區遊客中心 開放民眾參觀
    2022/05/18 16:34

    南投埔里福興溫泉區遊客中心 開放民眾參觀
    澎湖遊客中心2.0版升級開幕 議員促設澎湖美術館
    2022/03/30 15:05

    澎湖遊客中心2.0版升級開幕 議員促設澎湖美術館

    眼睛痠澀、鼻塞、失眠 專家：一次解決
    疫情重創觀光 瑞芳猴硐唯一7-11超商熄燈
    2022/02/14 19:39

    疫情重創觀光 瑞芳猴硐唯一7-11超商熄燈
    宜蘭冬山中山休閒農業區 遊客服務中心明年完工
    2021/12/21 14:40

    宜蘭冬山中山休閒農業區 遊客服務中心明年完工

    桃園以北 以小換大的最佳選擇
    大稻埕遊客中心砸1600萬整修 今開幕體驗復古變裝
    2021/11/30 18:09

    大稻埕遊客中心砸1600萬整修 今開幕體驗復古變裝
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播