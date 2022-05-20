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    高雄愛河今起開放到愛河之心 總長達5.7公里

    高雄愛河「還河於民」再加長水域，即日起開放到愛河之心。 （記者葛祐豪翻攝）

    高雄愛河「還河於民」再加長水域，即日起開放到愛河之心。 （記者葛祐豪翻攝）

    2022/05/20 12:27

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄愛河「還河於民」再加長水域，個人航行的範圍今天起再擴大，可下水的範圍從先前的治平橋，延伸到愛河之心，總長達5.7公里！民眾只需掃描岸邊告示牌的QR CODE上網登記，就可於每天6時至19時，從事非動力浮具的水域遊憩活動。

    愛河是國內外遊客來台灣必遊景點，為了讓民眾更親近愛河，陳其邁上任後，於109年11月宣布把愛河「還河於民」，民眾只要實名登記後，不限時段、不須申請、不用收費即可下水遊憩。110年1月，基隆市長林右昌也率領基隆市府團隊來愛河體驗及實地了解，以做為基隆田寮河未來發展水域活動的借鏡。

    原本愛河可下水的範圍，是從愛河舊鐵橋（輕軌橋）到中華路、同盟路口的治平橋，高雄市觀光局今天宣布，即日起將延伸到愛河之心，總長5.7公里的河道，可從事立式划槳、獨木舟、風浪板、泛舟艇等手划船浮具，及水上腳踏車、非動力天鵝船、非動力傳統舟艇、非動力風帆、遙控帆船等。

    觀光局指出，這樣的河道長度，不論是航行體驗，或是中都愛河濕地的生態觀賞都很有幫助，可吸引更多玩家和遊客！台灣開放水域聯盟南部召集人吳國維也讚許，高市府對愛河水域的開放非常積極，有助於民眾更親近水域。

    高雄科技大學海洋休閒管理系副教授高興一表示，目前學校以六合截流站為教學基地，非常樂見這次的水域範圍擴大，讓學生和遊客能夠航行更遠，有助於教學和遊客水域體驗。

    為保護遊客安全，愛河舊鐵橋（輕軌橋）－七賢橋間每50米間距內，及七賢橋－愛河之心間每75米間距內，都設置有救生圈，觀光局並已設置2座浮動碼頭，供遊客下水，分別位於中正橋與七賢橋間河東路側、高雄橋與中正橋間河西路側，今年10月將在願景橋及愛河之心，再新增2座浮動碼頭。

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