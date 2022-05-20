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    汰換管線工程 板橋萬餘戶24日起停水26小時

    板橋區1萬餘戶將於24日起停水26小時。（記者何玉華攝）

    板橋區1萬餘戶將於24日起停水26小時。（記者何玉華攝）

    2022/05/20 11:17

    〔記者何玉華／新北報導〕台灣自來水公司辦理「板橋區中正路1000mm汰換管線工程」，新北市板橋部分地區將於5月24日8時至5月25日10時停水26小時，提醒民眾預先儲水備用，受影響戶數約1萬9047用戶。

    新北市政府水利局提醒，板橋區停水區域包括中正路1~373號，10~144號（以上含巷弄）、自強新村（1-1號~98號）、大勇街、大仁街、南雅西路1、2段（全）、大智街、民權路65號~259號（含巷弄）、公館街（黃石市場）、光華街、湳興路、北門街、倉後街、西門街、福德街、林園街、東門街、府中路、南門街、大東街、新興街、南雅東路、中興路、館前西路68號~166號，53號~269號（含巷弄）、興義巷（館前西路內）、南雅南路一段（全）、縣民大道一段（單號側）、宮口街、府後街、明德街、後菜園街、茶館街、文昌街、文化路一段1~25號，18號~52號（含巷弄）。

    另因應民眾可能有的用水需求，設有11處臨時供水站，分布在中正路325巷口、中正路289巷口、中正路與大仁街口、中正路與大智街口、中正路25巷口、南雅西路2段與光華街13巷口、府中路118號、館前西路158-8號（接雲寺旁）、館前西路與南門街口、南雅南路一段4巷口、大仁街與大智街口。

    水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水，可撥打專線1910。    

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