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    通知確診簡訊附網址要求填個資 實為詐騙網站？查核中心釐清

    網傳文字搭配一則簡訊截圖，簡訊內容為通知確診資訊，並附上網址要求填報資料，網傳文字稱此為詐騙集團新手段，是否為真？台灣事實查核中心對此進行釐清。（翻攝查核中心）

    網傳文字搭配一則簡訊截圖，簡訊內容為通知確診資訊，並附上網址要求填報資料，網傳文字稱此為詐騙集團新手段，是否為真？台灣事實查核中心對此進行釐清。（翻攝查核中心）

    2022/05/20 14:45

    〔即時新聞／綜合報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，確診病例一經通報後，將透過簡訊系統通知民眾；13日起，網傳文字搭配一則簡訊截圖，簡訊內容為通知確診資訊，並附上網址要求填報資料，網傳文字稱此為詐騙集團新手段，是否為真？台灣事實查核中心對此進行釐清。

    網傳訊息中，簡訊截圖內容為「您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您」，並附上「https://bbs.cdc.gov.tw/」網址一串。網傳訊息稱「打到1922確認過了，這是詐騙集團的新手法，請各位收到簡訊，千萬不要點進去這個網站」。

    查核中心向新北市衛生局求證，衛生局回應，確診者若已被醫院通報至法定傳染病系統後，中央政府會發送給確診者自主回報系統簡訊，發訊的手機號碼為「0911-514-588」。收到簡訊的確診民眾，應前往自主回報疫調系統網站並核對個人資料，主動回報密切接觸者資料，同時應自行通知工作或就學單位的聯絡窗口。

    查核中心比對疾管署官網資訊，同時向曾確診民眾求證，簡訊內網址確實是確診自主回報系統。

    若民眾擔憂簡訊內附網址錯誤，趨勢科技防詐達人產品經理劉彥伯建議，可以確認所附連結是否是官方網站，若是政府辦的活動、資訊，網域通常會是「gov.tw」，若不確定簡訊網址是否為正確的自主回報系統，可透過「健保快易通」進入回報系統網頁，排除資安疑慮。

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