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    台塑贈雲林快篩試劑 今天20鄉鎮市戶政所發放給弱勢民眾

    台塑贈雲林快篩試劑，今天在廿鄉鎮市戶政所發放給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

    台塑贈雲林快篩試劑，今天在廿鄉鎮市戶政所發放給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

    2022/05/20 10:29

    〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑企業將陸續捐贈總數10萬劑的快篩試劑給雲林縣政府，其中第一批3萬劑，今天早上在全縣廿鄉鎮市戶政事務所發放給中低收入戶，雲林縣長張麗善表示，將善用這得來不易的資源，提供縣內弱勢家庭、社福與老人機構與第一線執行公務人員的員警、清潔隊員。

    張麗善表示，縣內低收入戶及中低收入戶家庭需要特別關懷，這次的快篩試劑將優先提供兩大類人員，第一類人員是低收入戶及中低收入戶，將有約8000戶（低收入戶5805戶、中低收入戶1836戶）受惠，縣府將分兩批次發給每戶5劑；第二類人員是防疫第一線工作人員與特殊行業，如縣內各鄉鎮市清潔隊、警消人員、縣內老人機構、身障機構（含早療中心、據點）、兒少機構、食堂據點志工服務人員、防疫計程車與殯葬業者等。

    張麗善表示，對弱勢民眾而言，500元也征筆不小的負擔，希望能藉此減輕他們的壓力。

    拿到快篩的民眾表示，平時也要工作，要至藥房排隊購買，根本抽不出時間，很高興縣府看到他們的需求。

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    台塑贈雲林快篩試劑，今天在廿鄉鎮市戶政所發放給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

    台塑贈雲林快篩試劑，今天在廿鄉鎮市戶政所發放給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

    台塑贈雲林快篩試劑，今天在廿鄉鎮市戶政所發放給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

    台塑贈雲林快篩試劑，今天在廿鄉鎮市戶政所發放給弱勢民眾。（記者詹士弘攝）

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