酪農盼提高生乳收購價 畜產會今開會討論

中央畜產會今將舉行生乳價格評議委員會討論生乳價格。（資料照）

2022/05/20 10:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕飼料大漲、畜牧成本狂飆，國內酪農戶因為和牛乳通路者協議的生乳收購價都是一年一簽，生乳收購價已多年未漲，酪農戶苦不堪言，酪農盼能提升生乳收購價，但通路業者卻都沒有回應，中央畜產會今將舉行生乳評議委員會，酪農直言，若還是沒結果，不排除北上抗議。

受到烏俄戰爭、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，黃豆、小麥、玉米大漲帶動飼料漲價，中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，酪農用的草料已經漲了4-5成，他說，生乳收購價應該都要由生乳評議委員會來調整，但從去年10月14日迄今，酪農和生乳加工廠商已開會討論4次，酪農希望可以比照原物料飛漲調整生乳收購價隔，但乳品加工廠商都稱上級希望可以穩定物價，因此乳品加工廠都不願調升收購價，但事實上國內的CPI指數每個月都在漲，並且可以看到零售市場端鮮乳的價格已經悄悄調漲，「乳品加工場應該跟酪農要一起生存、利潤共享，乳品加工場不該這樣。」

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國內的生乳收購價分成暖季、夏季、冬季3種不同的收購價格，冬季的收購價格最低，夏季最高，但是通路端販售鮮乳都只有一個固定價格，方清泉直言，乳品加工通路商低價收購、高價賣出時誰可以監督，「公平會也應該要來了解，這樣齊頭性壓抑生乳的收購價格，事實上並不合理。」方清泉表示，乳業協會之前曾跟農委會呼籲，希望政府顧及原物料上漲的情況，提出相關方案，是否可以比照之前雞蛋補助方式穩定價格。

農委會畜牧處副處長江文全表示，當初是依照「畜牧法」規定，由中央畜產會成立生乳價格評議委員會，由該委員會議定價格後再報給農委會核定，他表示目前最大的分歧點在於，酪農反映飼養成本上升，乳品廠則擔憂，生乳價格提高後，售價是否可以轉嫁成本、是否因此減少市場銷售量，他說，這段時間都有促進酪農跟乳品廠的對話，就農委會的立場，當然是支持酪農端，對於酪農希望能有比照獎勵雞蛋生產的補助，他說，雞蛋的獎勵並非是因成本上升，而是鼓勵雞蛋生產，現在會努力做的是維持飼料的穩定供應。

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