05/20 各報重點新聞一覽

中央流行疫情指揮中心昨公布統計，未打疫苗者的染疫死亡率是打過3劑疫苗者的6倍。（資料照）

2022/05/20 06:29

自由時報

未打疫苗染疫死亡率 是打3劑的6倍

本土武漢肺炎疫情嚴峻，昨增加超過九萬例，死亡五十九例、有三十一人連一劑疫苗都沒打；中央流行疫情指揮中心昨首度公布國內統計，未打疫苗者的染疫死亡率是打過三劑疫苗者的六倍，而打過三劑疫苗較未接種者，在染疫後可降低八十三％的死亡率。

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美過半參議員 聯名致函拜登︰將台灣納印太經濟架構

美國總統拜登廿二日訪問日本時，預料將宣布成立由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），繼兩百位跨黨派聯邦眾議員三月卅日聯名致函拜登政府，呼籲邀台參與IPEF後，美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲與共和黨首席議員里契十八日也帶領另外五十名跨黨派參議員聯名致函拜登政府，呼籲將台灣納入IPEF。

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教育部增訂「黃郁婷條款」言行損國家榮譽 最重取消國手資格

台灣滑冰選手黃郁婷穿中國服練習等言行爭議，被質疑有損國家榮譽，教育部修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案昨曝光，增訂「黃郁婷條款」，若國家代表隊選手言行損及團體形象或國家榮譽，情節重大將取消國手資格，且減少補助或停止補助一年至五年，教練同受榮譽條款規範。

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聯合報

染疫破百萬例 死亡59例新高

國內新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，昨新增九萬○三三一例本土個案，死亡新增五十九例，雙雙創下今年新高。今年累計本土個案也破百萬，達一○四萬四四七○例，指揮中心指揮官陳時中表示，病例數愈來愈多，重症、死亡隨之增加「是可想像的」，但致死率希望不要超過千分之一；若以千分之一換算，後續恐有三千多人會因疫死亡。

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台股跳水 國家隊緊急護盤

美股恐慌重挫，空方氣焰高漲，加上三大法人同賣，衝擊台股昨（19）日跳水開低，八大類股全盤盡墨，盤中一度大跌逾400點，國家隊緊急出動護持台積電、鴻海等權值股，終場守住「萬六」大關。

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中國時報

520前夕 台灣累計1,070,561例確診

全球新冠肺炎疫情趨緩，台灣疫情卻逆勢上升迎接520。昨天單日確診超過9萬例，染疫死亡59例，雙雙突破新高，總病例數已達百萬！總統蔡英文強調，台灣正處於關鍵時刻，現在最重要的目標就是降低致死率，全力降低疫情的傷害。目前國內新冠肺炎致死率約為千分之0.4，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「死亡率會再上升，希望不超過千分之1」。專家直言，Omicron致死率約是千分之0.3，台灣不僅超過，還設定遠高於全球平均水準的目標，恐怕是對蔡政府宣示的「減災」目標帶來一記重擊。

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10縣市跟進北市 下周改線上教學

台北市開第一槍，23日至27日高中職以下全面線上教學，宜蘭、竹縣、竹市、苗栗、台中、台南、嘉縣、高雄、屏東、台東等10縣市昨天紛紛跟進，尤其確診人數攀升的高雄市原本打算只停實體課程3天，引發外界質疑後，考量疫情延燒中南部，也政策大轉彎，緊急宣布各級學校、幼兒園、補習班29日前全改線上授課。

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美國總統拜登22日將訪問日本，預料會宣布成立「印太經濟架構」。（路透檔案照）

台灣滑冰選手黃郁婷穿中國服練習等言行爭議，教育部修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案，增訂「黃郁婷條款」。（資料照，取自黃郁婷IG））

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