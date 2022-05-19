華視7連錯公評人調查出爐 點名監看器裝在「編輯後腦勺」缺失

「華視新聞公評人特別報告」點出包括設備缺失、編輯編制及訓練不足、人力招募等制度問題、台長身兼多職的管理問題等面向。（華視提供）

2022/05/19 20:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕華視新聞誤發共軍入侵訊息後累積已7連錯，今天於官網發布由該台公評人、台大新聞所教授王泰俐執筆之「華視新聞公評人特別報告」，報告內容點出包括設備缺失、編輯編制及訓練不足、人力招募等制度問題、台長身兼多職的管理問題等面向。不過雖然新聞出包連連，但報告中也可看出，仍有45%民眾支持黃金新聞頻道必須有公廣新聞頻道。

華視新聞從上個月20日接連誤植共軍襲台、大屯火山爆發；24日將行政院長蘇貞昌官銜誤植總統；29日搞錯美國職棒球隊隊徽；30日誤植上海確診數；本月3日誤植總統蔡英文姓名為蔡EE；13日再將前副總統陳建仁誤植為美副總統，一共7連錯，引發社會譁然。

請繼續往下閱讀...

由於華視新聞於爭取上架之時，曾向國家通訊傳播委員會（NCC）承諾會設置公評人制度，因此事發之後，王泰俐就主動進行瞭解，以1個月時間完成「華視新聞公評人特別報告」，報告中綜合廣泛包括公司內部資料、媒體報導資料、公司內部主管及員工訪談、閱聽眾焦點訪談、以及王自費進行之民意調查。

針對為何沒有在第一時間就發現錯誤，報告指向華視新聞編輯台監看新聞設備的缺失，即編輯台的監看器裝置於在編輯的後腦勺，副控室中也沒有監看大螢幕，明顯錯誤難以在第一時間察覺。因此除了新增設備，也建議重新調整安排編輯台各節製作人、編審、編輯的工作位置，並確保其工作時段在視線範圍內能夠清晰看到播出中華視新聞的各種標題。

至於新聞SOP連續出包的盲點則在於，新聞編輯編制僅21人，難以負荷全天候新聞台的工作量，且部分新聞編輯並非新聞傳播相關科系畢業或並未具備足夠的新聞資歷，建議對新聞台員工的在職訓練應加快腳步，而這也是向NCC承諾的項目。

此外，報告還提到，編採人力出現補充龜速問題。目前華視新聞台人力總計260人，與其他新聞台整體達500人戰力有落差，且當初上架52台時承諾NCC在去年擴充到330人的目標，也有相當差距，近1年以來招募人才的步伐也緩慢。而這也與華視既有的僵化體制有關，對於何時能補充到基本需求人數，新聞台的主管們目前仍沒有答案。

報告也顯示，華視新聞資訊台管理問題以及台長身兼多職對新聞台的影響，包括台長陳雅琳身兼副總，在新聞部沒有辦公室，因此不常出現在辦公室，以及有員工認為出錯事件是因台長出國採訪，高層主管們管理鬆散等問題。

出錯事件對華視新聞報導信任度也有殺傷力，民調就顯示，華視新聞出錯前只有20.1%的民眾表示不信任，但是出錯事件之後，不相信華視新聞的比例卻飆高到36%，差距近16%。不過儘管如此，依然有45%民眾支持在黃金新聞頻道必須有公廣新聞頻道，顯見仍然有相當多的民眾對於華視新聞資訊台能夠發揮公共媒體的角色抱有期待。

王泰俐認為，公評人盡可能建立華視跟閱聽眾的橋樑，但上任7個月以來，從未收到過任何華視轉來的觀眾意見，顯見絕大多數觀眾都不知道華視新增公評人制度，且觀眾申訴機制與公評人也完全脫鉤，公評人與現有編審機制也沒有任何連動。因此在現有的機制下，公評人制度實難產生實質監督華視新聞的功能。

此外，公評人報告位置極不明顯，必須從華視新聞官網最下方進入「公評人」頁面，才能在介紹公評人頁面最下方找到報告連結。王泰俐強調，華視新聞應該平心靜氣看待公評人報告，對於內容都可以交流討論，正面面對錯誤、調整，對於形象會有正向助益。

NCC表示，對於華視公評人特別報告，有涉及民眾申訴華視新聞資訊台部分，將一併提供給廣告電視節目諮詢會議委員們討論；另外，將來華視評鑑、換照案，也會是重點審查項目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法