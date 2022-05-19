台灣第1人！成大教授羅竹芳獲OIE貢獻獎 獎章遲了2年終到手

農委會主委陳吉仲（右）代表OIE轉頒傑出貢獻獎給成大教授羅竹芳（中），成大副校長蘇芳慶也共同分享榮耀。（防檢局提供）

2022/05/19 19:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣第1位獲得世界動物衛生組織（OIE）頒發「傑出貢獻獎」的成功大學講座教授羅竹芳，原本2020年就要在OIE年會授獎典禮領取獎章，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，OIE年會都改由線上舉行，這枚深具意義的獎章由我駐法代表處轉送回台，農委會主委陳吉仲今（19）代表OIE轉頒。

羅竹芳致力於蝦白點病的研究40多年，近年來又積極投入蝦急性肝胰腺壞死病研究，貢獻全球蝦類養殖學術暨產業，2020年3月獲得OIE傑出貢獻獎肯定，羅竹芳曾表示全球動物領域相關的研究有很多，能在眾多傑出表現中獲獎，深感驚喜與榮耀，也欣慰長久以來的付出被看見。

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防檢局表示，OIE傑出貢獻獎是表揚於動物疫病控制、動物福利或獸醫公共衛生等有顯著貢獻的專家，每年獲獎人數不超過3人，該局表示羅教授為OIE蝦白點病及急性肝胰腺壞死病參考實驗室專家，長期參與OIE水生動物衛生標準制定，防檢局推薦羅角逐該獎章，經OIE嚴格審查過程，榮獲該獎章。

防檢局表示，我國動物疫病診斷技術與防疫能力卓越，屢獲OIE肯定，未來將持續積極參與OIE業務，為國際動物健康盡最大心力。

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