低收戶屋頂年久失修 「管區」揪慈善志工助修繕

梅雨季來臨，彰化縣警察局志工大隊及慈善團體，到員林是山腳路旁一戶民宅修繕配損屋頂，讓不用擔心半夜下大雨。（記者陳冠備攝）

2022/05/19 20:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕陳姓女子一家住員林市山腳路五段旁巷弄內的一處鐵皮、石棉瓦混合搭建的房屋，由於收入不穩定，住家石棉瓦屋頂破損多日都無法修復，本週鋒面過境，每當外面下起大雨，屋內也下著小雨，令住戶感到無助。轄區東山派出所所長劉俊銘獲悉，趕緊連繫彰化縣警察局志工大隊及慈善團體募得12萬5千元，眾人今（19日）早到該戶民宅修繕，讓該戶民眾一家人再也不用在擔心半夜下大雨。

據了解，陳女為低收入戶單親家庭，因經濟不穩定，住處年久失修，員林警分局日前透過員林市民代表謝淑敏得知陳男家中情況，由轄區的東山所所長劉俊銘前往查訪，發現該低收入戶確實無錢修繕房屋，一家人長期飽受漏水所苦。

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劉俊銘通報上級後，偕同彰化縣警察局志工大隊副大隊長黃旗旺奔走連繫慈善團體，最後獲得慈化慈善會、好德行善會、衡山基金會、慧明慈善會、壽安慈善會、七星子會等單位慷慨解囊，募得12萬5千元修繕款，今早9時前往修繕，不到中午就將屋頂修復完畢。

下雨天終於不用再拿著水桶接雨水了！陳女表示，感謝「管區ㄟ」伸出援手，也感謝眾慈善團體來幫忙，現在再也不用擔心半夜突然下雨了。

員林分局長楊志傑表示，警察為人民保母，若轄區遇有弱勢家庭，平時就經常利用勤區訪查前往關心與協助，這次東山所與志工團體們，共同協助低收家庭修繕房屋，充分發揮人飢己飢人溺己溺之精神，希望完工後就可提供給該家庭一個真正遮風避雨的家。

彰化慈善出動吊車，將補漏的鐵片吊掛上去，讓修繕工程快速進行。（記者陳冠備攝）

東山派出所所長劉俊銘（右2）偕同彰化縣警察局志工大隊，聯繫慈善團體募得12萬5千元修繕款，共同幫助轄區低收戶修復破損民宅。（記者陳冠備攝）

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