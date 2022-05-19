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    萌！領角鴞夫婦「回娘家」 再度現蹤屏東大學

    屏東大學出現一對領角鴞，萌樣吸引人。（屏東大學提供）

    屏東大學出現一對領角鴞，萌樣吸引人。（屏東大學提供）

    2022/05/19 19:09

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東大學最近來了一對珍貴稀有的領角鴞，校長陳永森說，牠們3年前就同一棵樹上育雛，後來不見了，現在又回來了，友善的校園吸引更多生物前來棲息，歡迎大家遠遠欣賞，但不要打擾牠們。

    屏東大學校長陳永森在臉書分享說，3年前一對領角鴞在他辦公室門口的樹上育雛，結束後不知道跑去那裡了，上星期又在同一棵樹上現蹤，屏東大學是都市叢林中的美麗校園，吸引了野生動物們棲息，歡迎大家遠遠欣賞不要打擾。

    學生及民眾得知後，也來樹下拍照，不少人也在校長臉書留言說，貓頭鷹的萌樣太酷了、太可愛了，校園的友善環境讓大自然充滿了溫暖。校方說，現在因為學生採取視訊教學，在學校內的學生不多，領角鴞並沒有受到人群干擾。

    領角鴞屬於中小型貓頭鷹，眼睛為橙紅色，體長約19~25公分，通體灰褐色，密布淡褐斑紋，有一對豎立如耳朵的角羽，為夜行性猛禽，白天停棲於樹葉繁密的樹叢內休息，入夜後才出來活動，以獵捕昆蟲、小鳥和小型哺乳類為食，繁殖期多在3~7月，棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，海拔分布最低，生活環境最接近人類，牠們能適應人類改變過的環境，在果園、檳榔園、公園、校園都有出現過的記錄，是台灣唯一能在都市內見到的貓頭鷹。

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