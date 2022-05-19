防疫險之亂 林靜儀籲：勿再以保險給付影響醫療處置

防疫險引發風波，民進黨立委林靜儀今天表示，希望金管會、保險公司，尊重醫療專業裁量，不要再以保險給付影響醫療處置。（資料照）

2022/05/19 18:48

〔記者謝君臨／台北報導〕針對近來的「防疫險之亂」，民進黨立委、醫師林靜儀今（19）日直言：「保險之亂陷醫療人員於道德風險」對於一個突變數次、疫苗與治療模式都在不到2年內研發的一個病毒，防疫政策全球都在變動的傳染病，敢賣保單，就要承擔保單設計時的經濟模式評估；希望金管會、保險公司，尊重醫療專業裁量，不要再以保險給付影響醫療處置；讓保險歸保險、醫療歸醫療。

林靜儀指出，根據辦公室查到的保單資料，防疫保單的給付，包括隔離給付、確診給付和住院給付。近日收到很多陳情，因為防疫保單中的住院給付認定，有些有保單的確診者，堅持要求醫師開抗病毒藥或清冠一號，藉此作為「住院」的認定，獲得保險給付。

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至於隔離給付，林靜儀說，在疫苗接種率足夠、開始與病毒共存，不再嚴格疫調後，很多民眾需要取得居隔單，作為請假或請領保險之用，後來居隔快篩陽在醫師認定視為 PCR 陽性，以及金管會強調居隔單後補也能請領給付後，隔離給付的認定就無爭議。而確診資訊會被登錄進健保資料庫，也解決了確診核保的問題。

她說，台灣的住院條件仍比其他國家寬鬆，而確診者的居家隔離，主要目的是避免繼續擴散，而非治療；此時，把「居家隔離用藥與否」認定為是否視為住院，就帶來臨床醫療人員很大困擾。大家看到的「就拗醫師開藥啊反正不吃」的那種訊息，就跟「開藥視同住院」的認定宣布有關。

林靜儀表示，她可以理解金管會當初是為了避免民眾因為保單原因要求住院的思考，但後續卻未與醫事司討論相關名詞定義。她今天與金管會、醫事司討論，其實確診、隔離、住院的定義都非常明確，沒有住院就是沒有住院，居隔目的是為了防止感染擴散，而不是該住沒有住。

她認為，擴大且不正確的認定，已經再次造成民眾為了給付，而要求非必要的醫療行為或藥品開立，完全視醫師專業於無物，且讓醫師承擔了「認為不需開藥而被民眾罵」和「為了不被民眾罵，只好把症狀寫嚴重一點來開藥」的道德風險，甚至未來可能面對健保署、衛福部的事後審查與問責。

林靜儀呼籲，金管會、保險公司應尊重醫療專業裁量，不要再以保險給付影響醫療處置；也會要求衛福部未來不得對於疫情期間醫師開立的處方，進行事後追討或嚴格認定；他也提醒醫師，因為民眾的保險，在病歷書寫上不確實，可能會有風險。她會繼續要求相關單位尊重醫療專業裁量，讓保險歸保險、醫療歸醫療。

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