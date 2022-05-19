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    北市幼園維持到校惹議 黃珊珊：家長自行照顧可退費

    台北市副市長黃珊珊表示，若幼兒園全面停課，將影響很多家長無法正常工作。（圖由台北市政府提供）

    台北市副市長黃珊珊表示，若幼兒園全面停課，將影響很多家長無法正常工作。（圖由台北市政府提供）

    2022/05/19 16:50

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨宣布，北市高中以下各級學校自5月23日起實施遠距教學，但因幼兒園實務執行有困難，且與新北市不同調，引發許多家長反彈；柯文哲今表示，雙北對此問題多次協商，但因新北市各地區差異性大，難一體適用，因此雙北各按制度進行。至於幼兒園部分，副市長黃珊珊稱，家長可請假自行照顧則請園方退費，若有托育需求，則請幼兒園做好防疫措施，各園狀況不同，須依實際情況處理。

    中央責請台北榮總於本週開設自由廣場防疫急門診，柯文哲今前往了解運作情形，而日前染疫的黃珊珊於今解隔首日也陪同到場。

    對與雙北校園停課不同調，柯文哲解釋，因新北市多樣性大，例如人口稠密的三重區與人口稀少的坪林區若要採同規定一體適用，勢必會有困難，而過去雙北教育局長、副市長都有討論，結論仍是新北授權各校決定，雙方各自訂政策，此是最好安排。

    至於幼兒園是否停課問題，黃珊珊說，此主要涉及托育，若家長可請假自行照顧，則請園方退費，但如果家長無法照顧也無處可托育，則仍可至幼兒園並由園方做好防疫措施，因各園狀況不同，若全面停課將影響很多家長無法正常工作，後續依實際狀況因應調整。

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