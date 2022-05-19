桃園關懷包太搶手 民政局：非市民不能領
2022/05/19 16:38
〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府為關懷照顧居家照護的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診市民，開放確診市民可委託非同住親友至各區公所代領內含5劑快篩試劑、泡麵及口罩的防疫關懷包，每日可發出近萬份，但近期卻發現非市民也到現場領取，還與現場工作人員起爭執。桃園市政府民政局自治行政科長盧永樂表示，關懷包以發放市民為限，非市民不能領取。
盧永樂指出，國內持續增加本土確診者，為照顧確診市民，桃園市關懷包的內容物視市場供應量而定，內含5劑快篩試劑、泡麵、甜八寶、牛奶花生湯、蘇打餅乾、保久乳、罐裝青茶、口罩、體溫計、垃圾袋及防疫手冊等，內容相當豐富，在網路上曾被網友大讚很「澎派」。
請繼續往下閱讀...
盧永樂表示，考量目前仍是疫情高峰期，桃園市府於13日啟動「防疫關懷包快易通」服務，採雙軌制供民眾選擇，讓民眾得以第一時間領取到防疫物資，但可能是雙北陸續停發防疫包，有許多非設籍桃園的民眾至區公所領取防疫關懷包，造成第一線人員發放困難。
盧永樂說明，桃園市關懷包以發放設籍桃園市的確診市民為限，不提供外縣市民眾，因桃園市的關懷包每日發放量較多，呼籲民眾領取關懷包時儘量勿碰撞擠壓，以免產品變質，若有瑕疵品，可先來電告知有瑕疵，同時送回原發區公所換新。
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。