桃園關懷包太搶手 民政局：非市民不能領

桃園市的防疫關懷包內含泡麵、牛奶花生湯、蘇打餅乾、保久乳、罐裝青茶及防疫手冊等，還會有5劑快篩試劑，內容相當豐富，在網路上曾被網友大讚很「澎派」。（記者魏瑾筠攝）

2022/05/19 16:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府為關懷照顧居家照護的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診市民，開放確診市民可委託非同住親友至各區公所代領內含5劑快篩試劑、泡麵及口罩的防疫關懷包，每日可發出近萬份，但近期卻發現非市民也到現場領取，還與現場工作人員起爭執。桃園市政府民政局自治行政科長盧永樂表示，關懷包以發放市民為限，非市民不能領取。

盧永樂指出，國內持續增加本土確診者，為照顧確診市民，桃園市關懷包的內容物視市場供應量而定，內含5劑快篩試劑、泡麵、甜八寶、牛奶花生湯、蘇打餅乾、保久乳、罐裝青茶、口罩、體溫計、垃圾袋及防疫手冊等，內容相當豐富，在網路上曾被網友大讚很「澎派」。

請繼續往下閱讀...

盧永樂表示，考量目前仍是疫情高峰期，桃園市府於13日啟動「防疫關懷包快易通」服務，採雙軌制供民眾選擇，讓民眾得以第一時間領取到防疫物資，但可能是雙北陸續停發防疫包，有許多非設籍桃園的民眾至區公所領取防疫關懷包，造成第一線人員發放困難。

盧永樂說明，桃園市關懷包以發放設籍桃園市的確診市民為限，不提供外縣市民眾，因桃園市的關懷包每日發放量較多，呼籲民眾領取關懷包時儘量勿碰撞擠壓，以免產品變質，若有瑕疵品，可先來電告知有瑕疵，同時送回原發區公所換新。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

桃園市關懷包以發放設籍桃園市的確診市民為限，不提供外縣市民眾領取。（記者魏瑾筠攝）

桃園市桃園區公所動員各科室人力，共同準備防疫關懷包，儼然是工廠生產線。（記者魏瑾筠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法